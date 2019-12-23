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23.12.2019 20:20
Рубрика: Спорт

РФС сократил наказание Евгению Гинеру за оскорбления Александра Егорова

Текст: Максим Домчев
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Апелляционный комитет РФС принял решение уменьшить наказание президенту ЦСКА Евгению Гинеру за оскорбления в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

Первоначально комитет по этике постановил наказать главу ЦСКА отстранением от футбольной деятельности сроком на год, из которых девять месяцев - условно, а также оштрафовать на миллион рублей. После матча 19-го тура в интервью Sport24 Гинер назвал Егорова "конченым негодяем" и призвал того даже не уволиться, а "застрелиться".

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Гинер подал апелляцию, которая была удовлетворена. В итоге принято решение назначить новое наказание - "запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на девять месяцев, при этом три месяца, начиная с даты вынесения решения, считать реальным наказанием, а шесть месяцев - условной спортивной санкцией; в виде штрафа в размере 500 000 рублей".

Итоговое наказание президента ЦСКА выглядит формальным. Это может развязать руки представителям других клубов для даже не критики, а именно оскорблений, которые станут незначительными для наказуемого. Особенно учитывая, что отстранение президента ЦСКА выпало на период зимнего перерыва в чемпионате РПЛ, по сути уже с середины марта он сможет вернуться к работе.

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