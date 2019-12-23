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Рубрика: В мире

Трамп: Пелоси диктует условия проведения импичмента в сенате

Нэнси Пелоси и Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Evan Vucci Нэнси Пелоси и Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Evan Vucci
Нэнси Пелоси и Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал спикера Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, обвинив ее в попытке диктовать республиканцам условия проведения процедуры импичмента в сенате.

Фото: Evan Vucci/ AP
Трамп обвинил демократов в нарушении конституции

"Нэнси хочет диктовать республиканскому большинству в Сенате условия этого обмана с импичментом", - написал глава Белого дома в Twitter, подчеркнув, что Пелоси отказывается от всех установленных процедур, адвокатов и свидетелей в Палате представителей с демократическим большинством, сообщает ТАСС. "Демократы хотят, чтобы этим все и закончилось. Их расследование мертво, а их рейтинги вселяют ужас!" - отметил Трамп, не приведя при этом конкретных данных об уровне поддержки демократов.

Между тем, по данным последних опросов по импичменту, мнения американцев разделились почти поровну. Так, по данным исследования телекомпании ABC и газеты The Washington Post, 49% опрошенных считают, что конгресс должен подвергнуть Трампа импичменту, а 46% придерживаются противоположного мнения.

Напомним, в субботу Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту. Ранее американский лидер уже заявлял, что готов к следующим шагам в рамках процедуры импичмента и не сомневается, что будет полностью оправдан в сенате. Он верит, что здесь будут восстановлены должные порядок и справедливость, а также надлежащее судопроизводство.

В мире США Процедура импичмента Дональда Трампа

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