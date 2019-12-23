В Германии разрешили прокладывать трубы "Северного потока - 2" зимой

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ разрешило прокладку труб газопровода "Северный поток - 2" в зимние месяцы.

Соответствующая проверка не выявила негативных последствий от прокладки труб зимой, уточняет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним также, что в Кремле сейчас анализируют последствия введения санкций со стороны США в отношении "Северного потока-2", в результате которых его строительство было приостановлено. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.