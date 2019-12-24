Jaguar Land Rover повысит цены на автомобили в России

Jaguar Land Rover предупредила о повышении цен на весь модельный ряд бренда на российском рынке с 1 января 2020 года. На изменение прайс-листа повлияло увеличение утилизационного сбора, которое произойдёт тогда же.

Стоимость автомобилей Jaguar Land Rover в январе 2020 года вырастет на 1,5% - 2,5% в зависимости от выбранной клиентом модели и двигателя.

Так, ставка утилизационного сбора для автомобилей с мотором объёмом до литра составит 48 200 рублей (+46%). Для машин с моторами от одного до двух литров - 94 400 рублей (+112,3%). Для легковушек с двигателями от двух до трёх литров тариф вырастет на 123,5% и составит 281,6 тысячи рублей: именно в этот диапазон попадает большая часть модельного ряда британской компании.

На машины с двигателями от 3 до 3,5 литров ставка зафиксируется на отметке 259,6 тысячи рублей (+126,5%). Для автомобилей с моторами больше 3,5 литров, которых тоже немало в модельном ряду бренда, ставка вырастет сильнее всего - на 145% (263,4 тысячи рублей).

Отметим, что за 11 месяцев 2019 года дилерами было продано только 9277 автомобилей двух брендов, что на 16% меньше, чем год назад. Продажи Jaguar упали на 29%, Land Rover - на 13%. Эксперты уже прогнозируют российскому авторынку тяжёлый предстоящий год.