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24.12.2019 16:13
Рубрика: Российский автопром

Lada 4x4 получит новый руль с подушкой безопасности

Текст: Валерий Карташов

16 декабря Волжский автогигант запустил серийное производство рестайлинговой Lada 4х4. Модель с заводской приставкой FL (Facelift) получила современную переднюю панель, новые сиденья с водительской боковой подушкой, щиток приборов от Lada Priora, формованный потолок и многое другое. Неизменным остались рулевое колесо, кожух рулевой колонки, дверные карты, рычаги управления коробкой передач, блокировкой-понижайкой.

Фото: скриншот с youtube.com
Видео: АвтоВАЗ рассказал об изменениях обновленной Lada 4x4

Теперь стало известно, когда на модернизированной Lada 4x4 появится оригинальный руль с фронтальной подушкой безопасности. Как сообщает портал лада.онлайн, изначально нововведение планировалось внедрить в декабре 2019 - январе 2020 года, но из-за недостаточного финансирования сроки пришлось сместить. Также завод ищет подходящего поставщика, сложность в том, что старое рулевое не позволяет установить подушку в "баранку". Вероятнее всего, в два ближайших месяца не стоит ждать изменений во внедорожнике.

Стоит отметить, что боковая подушка безопасности водителя необходима для корректной работы системы экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС - раскрывшаяся подушка должна стать своего рода триггером для отправки сигнала SOS.

Фото: Роспатент
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Напомним, снаружи обновлённая Lada 4x4 отличается пластиковым передним бампером со встроенными противотуманками и штатной антенне на крыше, при этом "нивовские" алюминиевые бампера останутся на некоторых версиях.

Более того, установлены новые опоры силового агрегата (снижающие уровень вибраций) и улучшенный пакет шумо-виброизоляции на панелях кузова.

По нашим данным, продажи Lada 4x4 FL начнутся в января будущего года. После модернизации внедорожник подорожает на 40 000 рублей. В данный момент трехдверная Lada 4x4 стоит от 523 900 рублей.

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#Lada