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24.12.2019 00:27
Рубрика: В мире

ОАЭ: Приговор по делу Хашкаджи доказал независимость саудовского правосудия

Доказательством независимости саудовского правосудия считает МИД Объединенных Арабских Эмиратов вынесенные судом первой инстанции Саудовской Аравии приговоры по делу журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Фото: AP Photo/Virginia Mayo
СМИ: Эр-Рияд продаст здание консульства в Стамбуле из-за убийства Хашкаджи

Отмечается, что Саудовская Аравия подтвердила приверженность королевства следованию закона со всей прозрачностью и честностью, пишет РИА Новости. В документе подчеркивается, что расследование убийства Хашкаджи шло в рамках "справедливой прозрачной системы".

Ранее стало известно, что в Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве Джамаля Хашкаджи. Еще трое причастных к этому громкому делу получили по 24 года лишения свободы. Подозреваемые в планировании и организации этого преступления советники наследного принца Саудовской Аравии наказания избежали из-за отсутствия доказательств. Прокуратура установила, что преступление было непреднамеренным.

Напомним, Джамаль Хашкаджи работал обозревателем The Washington Post и был известен критическими статьями в адрес властей Саудовской Аравии. Он пропал второго октября прошлого года во время посещения генконсульства своей страны в Стамбуле. Эр-Рияд отрицал убийство оппозиционного журналиста на территории консульства и утверждал, что Хашкаджи покинул здание дипмиссии живым и невредимым. Однако позже Саудовская Аравия вынуждена была признать случившееся. Журналист был убит в результате ссоры с сотрудниками консульства.

В мире Ближний Восток Саудовская Аравия В мире Ближний Восток ОАЭ Нападения на журналистов

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