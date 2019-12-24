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24.12.2019 19:51
Рубрика: Власть

Путин предложил подумать над созданием единой системы публичной власти

Текст: Татьяна Замахина
Владимир Путин в ходе разговора с парламентариями допустил небольшие изменения Конституции. Это могут быть поправки, направленные на создание единой системы публичной власти, уточнил президент РФ.
Владимир Путин проводит встречу с руководством Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ. Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости Владимир Путин проводит встречу с руководством Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ. Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Владимир Путин проводит встречу с руководством Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ. Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости

Тему поднял спикер Госдумы Вячеслав Володин, который уже ранее выступал с предложениями по изменениями Конституции, не затрагивающим основополагающих статей.

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На встрече с президентом глава нижней палаты напомнил слова президента о том, что "Конституция - это "живой инструмент" и "аккуратные изменения возможны".

- Как бы мы ни откладывали этот разговор, но время берет свое, - отметил российский спикер.

Он пояснил, что это касается не только баланса ветвей власти (ранее Володин озвучивал предложения, касающиеся усиления роли парламента). Также необходимо урегулировать и вопросы, касающиеся местного самоуправления, отметил спикер.

- Сегодня нет связи между уровнями публичной власти, - заявил глава нижней палаты, - это сказывается на самых важных и чувствительных для людей сферах: образовании, здравоохранении.

Он напомнил, что проблема взаимодействия государственной и муниципальной власти уже обсуждалась с парламентариями и экспертным сообществом.

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- Было бы правильно этот разговор продолжить и выйти на какие-то предложения, - призвал политик. - Потому что ощущение у всех есть, что нам необходимо совершенствовать те направления, которые, пускай точечно, но однозначно принесут пользу нашим гражданам и сделают сильнее государство.

Владимир Путин в ответ напомнил, что допускает "небольшие поправки" в основной закон. По словам президента, это "какие-то вещи, связанные с тем, что жизнь меняется и встают какие-то задачи, которые, мы полагаем, можно было бы отрегулировать по-другому".

Отметим, что на большой пресс-конференции он говорил о поправках, касающихся слова "подряд" в положении о президентских сроках.

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На этот раз российский лидер сделал заявление по другой теме - о необходимости изменений в Основной закон, направленных на совершенствование взаимодействия между государственной и муниципальной властью. А именно, допустимы изменения, направленные на создания единой системы публичной власти, подчеркнул Владимир Путин. По мнению президента, об этом "нужно подумать, конечно, не ущемляя интересов и прав муниципальных образований".

Российский лидер в своих прежних выступлениях и сам уже обращал внимание на разрыв между муниципальным и государственным уровнями управления. Причем такое разделение заложено еще в Конституции РФ, и муниципальная власть, в отличие от региональной и федеральной, не считается государственным уровнем. Однако изменения не должны приводить к утрате муниципальным уровнем определенной степени самостоятельности, предупреждал президент.

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