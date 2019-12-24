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24.12.2019 04:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Запрет вылова китов для дельфинариев поддержали 100 тысяч человек

Текст: Анна Бондаренко

Более 100 тысяч голосов собраны на сайте Российской общественной инициативы в поддержку петиции за запрет вылова китообразных в культурно-просветительских целях, сообщил глава общественной организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

Информация также размещена в социальных сетях.

"Около 50 тысяч голосов было собрано за первые 11 месяцев. И еще 50 тысяч голосов - менее, чем за последний месяц! Трудно описать наши чувства от происходящего... История "китовой тюрьмы" может по праву считаться самой большой и успешной кампанией по защите животных в России", - говорится в сообщении.

Фото: iStock
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Петиция, которая набрала более 100 тысяч подписей, должна быть рассмотрена правительством РФ. При этом экологи предлагают продолжать голосование, срок которого завершается 27 декабря.

Сейчас закон разрешает вылов морских животных только для коренных народов, для научных и культурно-просветительских целей. Напомним, что во время прямой линии с президентом РФ, комментируя сюжет о транспортировке косаток, вице-премьер РФ Алексей Гордеев заявил, что правительством принято решение изменить нормативно-правовую базу и запретить вылов косаток в культурно-просветительских целях, оставить вылов только в научных целях и для народов Крайнего Севера в небольших количествах.

Справка "РГ"

В бухте Средняя в Приморском крае с лета 2018 года содержались 90 белух и 11 косаток, выловленных для продажи в Китай. Позже три белухи и одна косатка пропали. Законность отлова и условия содержания морских млекопитающих вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.

В июне начался поэтапный выпуск косаток и белух, закончившийся в ноябре 2019 года.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край ДФО Сахалинская область Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

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