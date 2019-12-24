Возбуждение дела о нападении на полицию в Апатитах признали законным

Прокуратура города Апатиты Мурманской области признала законным возбуждение уголовного дела о драке подростков с полицейскими. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, уголовное дело было возбуждено следственным отделом по городу Апатиты СУ СК России по Мурманской области по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Драка произошла 20 декабря на улице Ленина возле Дворца культуры, где в этот момент шла дискотека. По версии следствия, четверо подростков напали на двоих полицейских, которые дежурили в данном районе. После драки подростков доставили в отдел полиции, но задерживать не стали, так как всем четверым было по 16 лет. Оба полицейских получили телесные повреждения, их тяжесть должна установить судебно-медицинская экспертиза.

Родители одного из подростков написали заявление в СК по Мурманской области, потребовав проверить правомерность действий полиции при задержании участников драки. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, будут проанализированы записи видеонаблюдения, показания подростков и свидетелей происшествия.

Городские власти намерены предпринять дополнительные меры по обеспечению безопасности во время новогодних мероприятий, сообщил глава Апатитов Николай Бова.