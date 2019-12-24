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24.12.2019 19:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пассажиров крымского поезда поздравил Дед Мороз из Тосно

Текст: Мария Голубкова
Фото: Мария Голубкова/РГ Фото: Мария Голубкова/РГ
Фото: Мария Голубкова/РГ

В поезде "Таврия" пассажиров поезда, который направляется из Петербурга в Севастополь, поздравил Дед Мороз. Об этом сообщает обозреватель "РГ" Мария Голубкова, она оказалась в числе первых пассажиров поезда.

Оказалось, что Дед Мороз был в поезде с самого отправления. Это хорошо продуманная импровизация 75-летнего пенсионера из Тосно. Он не мог пропустить открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту, купил билет, а в чемодан положил костюм главного новогоднего волшебника.

Фото: Мария Голубкова/РГ
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Дед Мороз прошел по всему вагону и поздравил пассажиров с наступающим Новым годом.

Поезд в пути уже больше суток. Сразу после посадки пассажиры между собой перезнакомились, обменялись телефонами.

А во время стоянки в Ростове-на-Дону на перроне прошел полноценный концерт. Аккомпанировал петербуржец Николай. Он взял с собой в поездку баян.

О талантах Николая весь поезд узнал в первые часы после отправления. Поезд идет уже вторые сутки, а Николая все время просят что-то исполнить. Перерывы лишь на сон и еду: пассажир признается, пальцы уже болят нестерпимо, но отказать он не может.

Ехать осталось совсем немного, поезд остановится на Тамани, в 2 часа ночи 25 декабря начнет проход по Крымскому мосту, в 7.30 прибудет в Симферополь, а в 9.25 - в Севастополь, это конечная точка маршрута.

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