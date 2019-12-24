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24.12.2019 14:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Стало известно, как готовили первый поезд в Крым

Текст: Мария Голубкова

Фирменный поезд "Таврия", который накануне отправился из Петербурга в Севастополь, готовили неделю. Об этом рассказал "РГ" начальник поезда Александр Калеущенко.

Так, во всех вагонах состава, который раньше курсировал между Москвой и Петербургом, сменили все так называемое мягкое съемное имущество - подушки, одеяла, матрасы. Все пассажиры первого рейса получили совсем новое постельное белье.

Фото: Мария Голубкова / РГ
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- Главная наша задача - обеспечить комфорт пассажиров, - подчеркивает начальник поезда. - Этим занимаются 30 проводников пассажирских вагонов и два механика-электрика. Основной костяк - сотрудники поезда 53/54, всего более 20 человек, в том числе и я. Выбирали наиболее опытных.

Калеущенко признается, что испытывает определенное волнение - все-таки ответственное дело доверили. Но готов и дальше работать на крымском направлении

Поезд из Петербурга в Крым одноэтажный. Но большинство вагонов в составе новые, оборудованы автоматическими дверями, биотуалетами, которые можно использовать на станциях, откидывающейся подножкой для выхода, есть специальные места для размещения маломобильных пассажиров. У каждого спального места - розетка на 220В, поэтому большинство пассажиров не расстаются с гаджетами. Возле верхних полок есть также USB-розетки. На борту работает отдельная сеть wi-fi.

Для нового поезда "Таврия" компания-перевозчик подготовила и обучила проводников. "Интенсив" длился больше двух недель, в последние перед отправлением дни почти не спали, рассказала "РГ" проводница Кристина. Зато уже в первый день рейса ей написали несколько благодарностей в книгу отзывов и предложений. Есть там и такие слова: "Спасибо за эмпатию!"

Никита Боловин с женой Анной - едва ли не самые молодые сотрудники поездной бригады. Познакомились на работе, на рейсах Москва - Петербург. Потом стали встречаться, а в сентябре этого года поженились. Видятся урывками, потому что работают посменно - пока один следит за вагоном и пассажирами, второй отдыхает. "Перешли на этот рейс, когда нам предложили, прошли определенный отбор, - рассказывает Никита. - Интересно попробовать новое направление. Жаль только, что Севастополь увидеть не успеем - в обратный путь отправимся уже в 15.55. А до этого нам надо полностью подготовить вагон в обратный путь".

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