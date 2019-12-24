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24.12.2019 18:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ветеран, освобождавший Севастополь, поехал в Крым на поезде

Текст: Мария Голубкова
Фото: Мария Голубкова/РГ Фото: Мария Голубкова/РГ
Фото: Мария Голубкова/РГ

Среди пассажиров поезда "Таврия", направляющихся в Крым, есть ветеран Великой Отечественной войны Александр Петрович Попов. Увидеть Крымский мост - это его мечта, сообщил "РГ" сам ветеран.

Фото: Мария Голубкова/РГ
В поезде из Петербурга в Крым напишут картину

Александру Петровичу 97 лет, он живет в Великом Новгороде. В 19 лет он ушел на фронт, был командиром танкового взвода, принимал участие в освобождении черноморских городов. Его танк Т-34 одним из первых ворвался в Севастополь 9 мая 1944 года, а Попов потом дошел до Берлина.

- Раньше мы каждые пять лет ездили по местам боев в Крыму, - рассказал он. - При форсировании Керченского пролива погиб мой заряжающий, я хотел бы побывать на его могиле. Но самое главное - хочу увидеть Крымский мост. А еще аэропорт в Симферополе. Говорят, он теперь лучший в мире.

В это путешествие Попов отправился по приглашению областной администрации и руководства Крыма. В программе - посещение музеев, встреча с главой Крыма Сергеем Аксеновым, еще целый ряд мероприятий. Ветеран признался, что сначала немного опасался такого длительного путешествия, все-таки годы берут свое. А потом решил, что просто обязан увидеть стройку века!

Напомним, поезд из Петербурга в Севастополь отправился 23 декабря. В пути состав будет 40 часов. По Крымскому мосту поезд проедет около двух часов ночи.

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