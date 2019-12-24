Аксенов анонсировал подписание инвестсоглашения об игорной зоне в Крыму

На этой неделе крымские власти заключат соглашение с инвестором о строительстве игорной зоны в Ялте. Об этом журналистам в Симферополе сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- Госсовет Крыма готовит соответствующий региональный закон - он сейчас находится на согласовании в главном правовом управлении Администрации президента, - отметил он. - Как только придет согласование Минэкономразвития, в январе все решения будут приняты.

Ранее глава крымского правительства Юрий Гоцанюк сообщил, что несколько российских инвесторов подали заявки на строительство игорной зоны в поселке Кацивели (Ялта). В октябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании на южном берегу Крыма игорной зоны "Золотой берег"​​​ на площади 146 851 квадратный метр. В конце 2018 года глава РК Сергей Аксенов оценивал стоимость проекта на уровне восьми миллиардов рублей. По его словам, игорную зону предполагается создать к 2022 году.