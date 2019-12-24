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24.12.2019 11:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Украинским политикам предложили бесплатный тур на поездах в Крым

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Госсовете Республики Крым выразили готовность приобрести билеты на поезда дальнего следования в Крым всем украинским политикам, которые в эти дни продолжают активно спекулировать на теме открытия железнодорожной части Крымского моста. Председатель комитета парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил украинских политиков и дипломатов.

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- Они могут проехать по Крымскому мосту в качестве гостей, - заявил он РИА Новости. - Коллеги, приезжайте, мы даже билеты купим на поезд между Крымом и материковой частью России. Прокатитесь за наш счет и сами убедитесь в абсурдности своих же заявлений. Уверен, что после подобной поездки все мифы, тиражируемые на Украине на счет строительства моста и российского статуса Крыма, будут окончательно развеяны.

Ранее после официального открытия моста президентом РФ Владимиром Путиным МИД Украины выразил протест, обвинив Россию в возведении моста "без согласия Украины и с грубым нарушением норм международного права". Как считает Гемпель, такие заявления - могут быть охарактеризованы не иначе как вмешательство во внутренние дела России.

- С одной стороны, это наглая бессовестная ложь, они одурманивают своих же граждан Украины. С другой стороны, это вмешательство во внутренние дела суверенного государства Российской Федерации, - считает Гемпель.

Между тем на Украине пообещали завести уголовные дела на всех пассажиров поездов в Крым за якобы незаконное пересечение госграницы. А украинская пресса продолжает тиражировать нелепости и самые немыслимые слухи о железнодорожной части моста. В частности, СМИ Украины назвали технический поезд, на котором проехал президент РФ Владимир Путин, тем самым составом дальнего следования, на который якобы были куплены билеты лишь в три вагона. Еще одна новость из области фантастики - будто в Крым первыми поездами массово едут российские военные. Все эти предположения настолько абсурдны, что российская сторона даже не считает необходимым опровергать их.

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