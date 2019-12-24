В Госдуме назвали садистами осуждающих пуск поездов по Крымскому мосту

Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал звучащие от ряда западных политиков высказывания, осуждающих строительство Крымского моста.

- Чиновникам ЕС стоило бы не заботиться об абстрактных правах человека, которые кто-то где-то в Крыму якобы нарушает, а о реальных нарушениях - прав крымчан из-за этой украинской блокады, - заявил Калашников в интервью KP.Ru. - Россия Керченским мостом как раз прорвала блокаду и обеспечила жизнеобеспечение двум с половиной миллионам крымчан. А на Западе по этому поводу начинают верещать. Как будто они садисты какие-то, действующие по принципу чем хуже - тем лучше. Концлагерь в Крыму их, наверное бы, устроил.

В то же время украинцам и европейцам, им сочувствующим, Калашников посоветовал "наводить мосты с той стороны".

- Работа над самым большим в Европе мостом через Керченский пролив - это внутреннее дело нашей страны, и звучащие из Киева или Брюсселя протесты выглядят просто нелепо, - считает он.

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин официально открыл движение поездов по железнодорожной части Крымского моста. А сегодня ночью по нему пройдет первый поезд из Санкт-Петербурга, которому готовят торжественную встречу в Севастополе.