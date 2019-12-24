В Севастополе открылась академия хореографии

В Севастополе сегодня официально открыли академию хореографии, которой руководит знаменитый российский танцовщик балета Сергей Полунин.

В классы уже набрали 30 учеников в возрасте семи-восьми лет. В основном это девочки, но есть и несколько ребят. 20 детей учатся на бюджетных местах и 10 - на средства фонда Сергея Полунина.

С октября начались занятия в формате мастер-классов, и сегодня воспитанники академии показали гостям дебютную хореографическую композицию - "Урок танца" на музыку Бриттена.

Как рассказала "РГ" проректор по образовательной деятельности Елена Белькова, занятия ведут трое педагогов - выпускников Академии русского балета имени Ваганова. Занятия проходят три раза в неделю по три часа.Пока хореографическая школа разместилась в арендованных залах спорткомплекса "Муссон". Здесь оборудованы классы для уроков хореографии и импровизации.

В дальнейшем воспитанники и педагоги переедут в новое здание хореографической академии, которое будет построено в центре города в составе культурного кластера.

Справка "РГ"

Культурный кластер в Севастополе создается при поддержке президента России Владимира Путина. Он разместится в центре города, между Артиллерийской и Карантинной бухтами.

На 54 гектарах будут построены два музея - художественный и защитников Севастополя, театр оперы и балета, хореографическая академия, высшая школа музыкального и театрального искусства, художественная школа, разбит большой парк с набережной и спусками к морю. Реализует проект фонд "Национальное культурное наследие", учредителями которого являются Третьяковская галерея, Эрмитаж, Мариинский и Большой театры.

На территории уже начался демонтаж и расчистка. Объем инвестиций оценивается в 25 миллиардов рублей. Культурные кластеры также создаются во Владивостоке, Калининграде и Кемерове.