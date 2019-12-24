Названы самые депрессивные города России

Составлен рейтинг самых депрессивных городов с точки зрения самих жителей.

Опрос в 25 городах провели в декабре 2019 года эксперты независимого исследовательского агентства Zoom Market. Три тысячи респондентов ответили на вопросы о том, что часто ли они грустят, получают ли удовольствие от жизни.

Максимально невеселым, по результатам опроса, оказался Норильск - самый северный город мира с численностью населения более 150 тысяч человек. Норильск один из наиболее холодных городов на планете: период устойчивых морозов длится здесь около 280 дней в году, и более 130 дней метут метели.

Второе место занимает Пермь, третье - Саратов. Также в десятку депрессивных вошли Челябинск, Омск, Брянск, Череповец, Екатеринбург и Уфа. Замыкает ее - неожиданно - Санкт-Петербург, общепризнанный культурный центр с насыщенной общественной жизнью.

Кстати

Ранее аналитики проводили и другие любопытные опросы, согласно которым жители Казани, Сочи и Махачкалы, например, самые ревнивые в стране. А в Тольятти, Перми и Ростове-на-Дону больше всего скучают по эпохе 1990-х годов (в целом же доля любителей тех лет очень мала - всего три процента от числа опрошенных).