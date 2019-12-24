Самолеты США совершили разведывательные полеты над Корейским полуостровом

Cамолет-разведчик Boeing E-8C ВВС США совершил полет в районе границы Республики Корея и КНДР. Информация об этом была во вторник опубликована отслеживающим полеты военной авиации сервисом Aircraft Spots.

Данные о точном месте и времени полета не сообщаются, известно лишь, что самолет находился на высоте 8,8 км. Boeing E-8C способен отслеживать перемещения вооруженных сил и военной техники, пишет ТАСС. Спустя несколько часов сервис сообщил о полете другого американского самолета-разведчика Boeing RC-135W.

Информационное агентство Республики Корея Yonhap сообщило, что оба полета проходили с включенным транспондером - устройством, передающим данные о типе, высоте, скорости самолета и его идентификационном коде, хотя обычно во время разведывательных полетов эти устройства выключают. Южнокорейские эксперты полагают, что такими действиями Вашингтон решил оказать дополнительное давление на КНДР, демонстрируя готовность оперативно отслеживать новые провокации и реагировать на них.

ВВС США участили полеты разведывательной авиации в районе Корейского полуострова с ноября этого года после обострения отношений с КНДР, которая осуществила серию ракетных пусков. Сообщалось также, что Пхеньян намерен сделать Белому дому "подарок на Рождество". Не исключено, что Северная Корея возобновит ракетные испытания. Однако президент США Дональд Трамп высказал мнение, что лидер КНДР Ким Чен Ын слишком умен и не станет действовать враждебно по отношению к Соединенным Штатам, поскольку понимает, что в противном случае "потеряет все".