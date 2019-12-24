"Шторм" и "Эпидемия" по версии кинокритиков - лучшие сериалы года

Сайт kino-teatr.ru по уже сложившейся традиции попросил российских кино- и телекритиков выбрать лучшие сериалы уходящего года. В опросе приняли участие 18 экспертов. Каждый из них назвал тройки своих фаворитов из 148 сериалов (хронометраж - свыше 4 серий), которые вышли на экраны российских телеканалов и стриминговых сервисов в 2019 году. В общий список попали 23 проекта (в прошлом году было 14), причем лишь 10 сериалов упомянуты более одного раза.

Лидерами 2019 года по всем показателям стали восьмисерийные драмы "Шторм" Бориса Хлебникова (видеосервис Start) и "Эпидемия" Павла Костомарова (платформа Premier) - (12 и 11 упоминаний, 29 и 28 баллов, соответственно. У "Шторма" 6 первых, 5 вторых, 1 третье место; у "Эпидемии" - 6 первых, 5 вторых. Оба сериала по праву могут считаться лучшими проектами года. На третьем месте - "Трудные подростки" Рустама Ильясова - продукт онлайн-сервиса more.tv с 4 упоминаниями и 9 баллами. За ними следуют телевизионные комедии "Триада", "Дылды" и "Жуки".

"В этом году вышло большое количество хороших проектов (это и "Шторм", и "Триада", и "Содержанки", и "Эпидемия", и "Бихэппи"). Качественный продукт, о котором не стыдно поговорить, научились делать почти все. Точнее - стал понятен круг лиц и компаний, способных на этом уровне работать. Разумеется, в авангарде Start.ru и Premier", - считает главный редактор kino-teatr.ru Жан Просянов.

Поскольку в опросе принимала участие и обозреватель "РГ" Сусанна Альперина, выносим ее мнение, а подробнее с рейтингом и мнениями критиков можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

1. "Эпидемия". Режиссер Павел Костомаров. С момента появления в медиапространстве - в апреле, когда фильм вошел в конкурс фестиваля Cannes Series - стало ясно, что на сериальном горизонте России возник особенный проект. Такого раньше не делали. И в плане жанра, и в смысле качества. Плюс - сильная литературная основа - роман Яны Вагнер "Вонгозеро". К сожалению, в России, сериал получил вовсе не тот пиар, которого заслуживал. Вначале - с неудачным монтажом второй части, показанным в конкурсе ММКФ, - что настроило против него и первых зрителей, и некоторых критиков. А потом - со снятием пятой серии с платформы Premier. Вместо того чтобы обсуждать качество и смысл проекта, все заговорили совершенно о другом. Павел Костомаров для меня - лучший режиссер сериала в этом году.

2. "Шторм". Режиссер Борис Хлебников. Думаю, многие критики сойдутся в том, что это - проект года. Чем зацепил лично меня? Соотношением сиюминутного и вечного. Блистательной актерской игрой. Умением показать одновременно и грязь, и чистоту человеческой души. Александр Робак, Максим Лагашкин, Анна Михалкова и Анна Котова-Дерябина заслуживают того, чтобы их работы были отмечены особо.

3. "Учителя". В сериале Ильи Куликова и Никиты Грамматикова впервые прозвучала критика нашей системы образования, причем не так, как у Гай Германики в "Школе". Впервые в России состоялась премьера сериала в соцсетях. Первая серия и дискуссия после нее, которую мне посчастливилось вести, с ходу набрали более миллиона просмотров.

Общее примечание: год в отношении сериалов можно назвать экспериментальным. Их создатели пробовали себя в разных жанрах и направлениях, для ТВ и Сети, что повлекло за собой появление большого числа проектов, заслуживающих внимания. Вот моя десятка:

"Ненастье" (проект попал в конкурс двух международных фестивалей сериалов, и один из них выиграл), "Мертвое озеро", "Бывшие", "А.Л.Ж.И.Р.", "Дылды", "Мылодрама", "Жуки", "Полярный" и два сериала, рассчитанных в первую очередь на новое поколение - "Трудные подростки" и "#Детки". Самая большая "сериальная надежда" года для меня - "Идентификация" Владлены Санду. Также жду сериалы "Дети" Алены Званцовой, "Детективный синдром" Романа Волобуева и "Спи со мной" Владимира Ракши .