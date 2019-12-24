"Шторм" и "Эпидемия" по версии кинокритиков - лучшие сериалы года

Новости

Новгородец отправился в колонию за избиение трехмесячной девочки 14:32
В Калужской области физрук продавал наркотики 14:13
Jaguar Land Rover повысит цены на автомобили в России 14:10
ВМС США закупали китайскую экипировку под видом американской 14:10
Учительница надела на урок боди с изображением внутренних органов человека 14:09
Стало известно, как готовили первый поезд в Крым 14:09
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину 13:58
Анастасия Ракова: Пациенты с муковисцидозом смогут получить денежную компенсацию на лекарства 13:53
В Петербурге составят из сотен машин гигантскую "автоелку" 13:51
Изображение древнего демона нашли на обороте ассирийской таблички 13:51
Раскрыта тайна древних каменных кругов 13:49
Собянин: Метро, МЦК и наземный транспорт будут бесплатными в новогоднюю ночь 13:48
В Кремле оценили идею отменить НДФЛ для малообеспеченных 13:45
Фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в Баренцево море на артстрельбы 13:45
Московская канатная дорога будет работать в новогоднюю ночь 13:39
В Японии отозвали почти 1,3 миллиона порций мороженого 13:35
Обвиняемому в убийстве историку Соколову продлили арест до апреля 13:34
Nissan запатентовал в России новый седан Sentra 13:23
Минздрав сообщил о состоянии отравившихся в детсаду Копейска 13:23
В Кирове теплый декабрь побил рекорд 24-летней давности 13:22
Первый поезд в Севастополе встретит оркестр ЧФ 13:22
Названы самые бесполезные средства от насморка 13:18
КС РФ разрешил пермякам ставить киоски на придомовых территориях 13:17
Власти Воркуты призвали горожан остерегаться песцов 13:16
Лидер Slipknot написал сценарий фильма ужасов 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
24.12.2019 12:54
Рубрика: Культура

"Шторм" и "Эпидемия" по версии кинокритиков - лучшие сериалы года

Текст: Анна Ильина

Сайт kino-teatr.ru по уже сложившейся традиции попросил российских кино- и телекритиков выбрать лучшие сериалы уходящего года. В опросе приняли участие 18 экспертов. Каждый из них назвал тройки своих фаворитов из 148 сериалов (хронометраж - свыше 4 серий), которые вышли на экраны российских телеканалов и стриминговых сервисов в 2019 году. В общий список попали 23 проекта (в прошлом году было 14), причем лишь 10 сериалов упомянуты более одного раза.

Фото: kinopoisk.ru
Какие фильмы и сериалы выбирали россияне в 2019 году

Лидерами 2019 года по всем показателям стали восьмисерийные драмы "Шторм" Бориса Хлебникова (видеосервис Start) и "Эпидемия" Павла Костомарова (платформа Premier) - (12 и 11 упоминаний, 29 и 28 баллов, соответственно. У "Шторма" 6 первых, 5 вторых, 1 третье место; у "Эпидемии" - 6 первых, 5 вторых. Оба сериала по праву могут считаться лучшими проектами года. На третьем месте - "Трудные подростки" Рустама Ильясова - продукт онлайн-сервиса more.tv с 4 упоминаниями и 9 баллами. За ними следуют телевизионные комедии "Триада", "Дылды" и "Жуки".

"В этом году вышло большое количество хороших проектов (это и "Шторм", и "Триада", и "Содержанки", и "Эпидемия", и "Бихэппи"). Качественный продукт, о котором не стыдно поговорить, научились делать почти все. Точнее - стал понятен круг лиц и компаний, способных на этом уровне работать. Разумеется, в авангарде Start.ru и Premier", - считает главный редактор kino-teatr.ru Жан Просянов.

Поскольку в опросе принимала участие и обозреватель "РГ" Сусанна Альперина, выносим ее мнение, а подробнее с рейтингом и мнениями критиков можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

1. "Эпидемия". Режиссер Павел Костомаров. С момента появления в медиапространстве - в апреле, когда фильм вошел в конкурс фестиваля Cannes Series - стало ясно, что на сериальном горизонте России возник особенный проект. Такого раньше не делали. И в плане жанра, и в смысле качества. Плюс - сильная литературная основа - роман Яны Вагнер "Вонгозеро". К сожалению, в России, сериал получил вовсе не тот пиар, которого заслуживал. Вначале - с неудачным монтажом второй части, показанным в конкурсе ММКФ, - что настроило против него и первых зрителей, и некоторых критиков. А потом - со снятием пятой серии с платформы Premier. Вместо того чтобы обсуждать качество и смысл проекта, все заговорили совершенно о другом. Павел Костомаров для меня - лучший режиссер сериала в этом году.

Фото: kinopoisk.ru
Британские критики назвали 50 лучших сериалов 2019 года

2. "Шторм". Режиссер Борис Хлебников. Думаю, многие критики сойдутся в том, что это - проект года. Чем зацепил лично меня? Соотношением сиюминутного и вечного. Блистательной актерской игрой. Умением показать одновременно и грязь, и чистоту человеческой души. Александр Робак, Максим Лагашкин, Анна Михалкова и Анна Котова-Дерябина заслуживают того, чтобы их работы были отмечены особо.

3. "Учителя". В сериале Ильи Куликова и Никиты Грамматикова впервые прозвучала критика нашей системы образования, причем не так, как у Гай Германики в "Школе". Впервые в России состоялась премьера сериала в соцсетях. Первая серия и дискуссия после нее, которую мне посчастливилось вести, с ходу набрали более миллиона просмотров.

Общее примечание: год в отношении сериалов можно назвать экспериментальным. Их создатели пробовали себя в разных жанрах и направлениях, для ТВ и Сети, что повлекло за собой появление большого числа проектов, заслуживающих внимания. Вот моя десятка:

"Ненастье" (проект попал в конкурс двух международных фестивалей сериалов, и один из них выиграл), "Мертвое озеро", "Бывшие", "А.Л.Ж.И.Р.", "Дылды", "Мылодрама", "Жуки", "Полярный" и два сериала, рассчитанных в первую очередь на новое поколение - "Трудные подростки" и "#Детки". Самая большая "сериальная надежда" года для меня - "Идентификация" Владлены Санду. Также жду сериалы "Дети" Алены Званцовой, "Детективный синдром" Романа Волобуева и "Спи со мной" Владимира Ракши .

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Итоги 2019 года Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Пушков объяснил желание генсека НАТО встретиться с Путиным
Боевики пытались атаковать российскую авиабазу в Сирии
Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину