В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA

Во вторник проходит заседание исполкома Олимпийского комитета России. Члены исполкома единогласно поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вынесенным 9 декабря решением WADA о четырехлетнем запрете российским спортсменам участвовать в крупнейших турнирах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, под национальным флагом и гимном, сообщает ТАСС.

Теперь это решение должен принять совет учредителей РУСАДА, в состав которого входят Олимпийский и Паралимпийский комитеты, и до 30 декабря отправить в WADA решение о несогласии с вынесенным наказанием. После этого Всемирное антидопинговое агентство должно будет подать документы в CAS.

Также президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, что ОКР может выступить в Спортивном арбитражном суде в качестве третьей стороны, чьи интересы были ущемлены решением WADA.

Поздняков также пообещал сделать все возможное, чтобы спортсмены из России отправились на Олимпиаду 2020 года под своим флагом.

"Мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы наши спортсмены выступили на Играх в Японии под цветами российского триколора", - сказал он.

Также глава ОКР в очередной раз высказался против ограничительных мер в отношении "чистых" российских спортсменов.