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24.12.2019 21:22
Рубрика: Власть

Володин обсудил реализацию Минских соглашений с Медведчуком

Текст: Татьяна Замахина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел в Госдуме встречу с депутатом Верховной Рады Украины, лидером партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Встреча, прошедшая в стенах нижней палаты российского парламента, была посвящена ходу реализации Минских соглашений.

- Прошли непродолжительные переговоры, целью которых является реализация формата парламентского измерения нормандского формата, - заявил по итогам встречи председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: Россия24/ youtube.com
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В рамках этого "измерения", по его словам, будут обсуждаться "проблемы, волнующие граждан Украины, и вопросы, которые нас не могут оставить равнодушными".

Вопрос о реализации Минских договоренностей в рамках нормандского формата был основной в ходе встречи, уточнил он.

- Договорились, что следующая встреча пройдет в более широком составе как с российской стороны, так и со стороны наших коллег из Украины, - добавил он.

В свою очередь, Медведчук заявил журналистам, что следующие встречи в рамках парламентского измерения нормандского формата могут состояться в Германии в ближайшее время.

Предстоит встретиться с парламентариями Германии и Франции, что может произойти в ближайший месяц - полтора, уточнил он.

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- Потом, я думаю, мы встретимся все вместе, чтобы не просто обсуждать и дискутировать, но и предлагать конкретные реальные пути к реализации главного - сделать так, чтобы мирное урегулирование на Украине стало реальностью, - украинский депутат.

Отметим, что Медведчук занимает пост председателя межфракционного депутатского объединения Верховной рады Украины "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина -Россия - Германия - Франция". Ранее президент России Владимир Путин поддержал его идею организовать межпарламентский диалог в нормандском формате по урегулированию на Украине.

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