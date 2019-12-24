Вышел новый трейлер "Джентльменов" Гая Ричи

Все, как говорится, по олдскулу - вышел второй трейлер нового фильма Гая Ричи, криминальной комедии "Джентльмены".

Вы только полюбуйтесь на этих прекрасных людей (и Хью Гранта): Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Колин Фаррелл, Эдди Марсан ("в титрах не значится")…

"Талантливый выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения с использованием поместья обедневшей английской аристократии. Однако когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены", - гласит синопсис. Уточняя, что последующий "обмен любезностями" никак не сможет обойтись без перестрелок "и парочки несчастных случаев".

Сценарий - Ричи, сюжет - Айван Эткинон и Марн Дэвис, работавшие с ним на "Алладине" и "Шерлоке Холмсе".

Российская премьера - 13 февраля.

Первый трейлер смотрите здесь. Дублированный - здесь.