Новости

"Люк Скайуокер" согласился сыграть в "Ведьмаке" 10:56
Фото: Лера Кудрявцева перенесла операцию по удалению импланта груди 10:21
Видео: актриса Джейн Фонда отметила 82-летие за решеткой 10:21
СМИ: госпитализированная в реанимацию Галина Волчек впала в кому 09:43
Создатели серии игр "Ведьмак" заключили соглашение с Сапковским 23.12.2019

Вышел новый трейлер "Джентльменов" Гая Ричи

Новости
    24.12.2019, 10:41
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Все, как говорится, по олдскулу - вышел второй трейлер нового фильма Гая Ричи, криминальной комедии "Джентльмены".

Фото: youtube.com/ В Рейтинге
Вышел русский трейлер нового "Пиноккио"

Вы только полюбуйтесь на этих прекрасных людей (и Хью Гранта): Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Колин Фаррелл, Эдди Марсан ("в титрах не значится")…

"Талантливый выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения с использованием поместья обедневшей английской аристократии. Однако когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены", - гласит синопсис. Уточняя, что последующий "обмен любезностями" никак не сможет обойтись без перестрелок "и парочки несчастных случаев".

Сценарий - Ричи, сюжет - Айван Эткинон и Марн Дэвис, работавшие с ним на "Алладине" и "Шерлоке Холмсе".

Российская премьера - 13 февраля.

Первый трейлер смотрите здесь. Дублированный - здесь.

Новости

Хидэо Кодзима назвал любимые фильмы 2019 года 23.12.2019
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой 23.12.2019
Умер актер из "Ночного дозора" Тони Бриттон 23.12.2019
Шоураннер "Ведьмака" рассказала о втором сезоне 23.12.2019
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Оливия Колман снимется в сериале своего мужа 23.12.2019
Эдриан Броуди сыграет в сериале по рассказу Стивена Кинга 23.12.2019
Драма Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия 22.12.2019
⧣ Соединенное Королевство
Фото: предоставлено Disney
Терри Гиллиам: Ненавижу "Черную пантеру" 23.12.2019
Вышел русский трейлер нового "Пиноккио" 23.12.2019
Уиттакер хотела бы сняться в "Докторе Кто" с Экклстоном и Теннантом 23.12.2019
⧣ трейлер
Фото: youtube.com
Вышел новый трейлер фильма Сэма Мендеса "1917" 20.12.2019
Вышел первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана "Довод" 19.12.2019
Продолжение "Тихого места" с Эмили Блант получило первый тизер 19.12.2019