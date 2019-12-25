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25.12.2019 12:20
Рубрика: Российский автопром

Для спорткара "Крым" разработали очередной вариант дизайна

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

Разработчики молодежного спорткара "Крым" из МГТУ им. Баумана запатентовали очередной поисковый вариант дизайна своего детища, об этом свидетельствует новый документ, опубликованный в базе Роспатента.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Модель родстера, выполненная методом трехмерного компьютерного моделирования, дает полное представление о машине. Облик характеризуют клиновидный "текучий" силуэт, граненная пластика поверхностей и интересные стилистические детали вроде хищного "прищура" головной оптики, широкой радиаторной решетки, внушительных воздушных каналов на боковинах, профилированных порогов.

Самый необычный элемент - выпуклая при взгляде сверху, а не вогнутая, как привычно, верхняя грань лобового стекла. По-видимому такое решение позволяет сделать складную матерчатую крышу компактнее. Тем лучше - света в салоне в кабриолетах с поднятым верхом всегда не хватает.

Фото: Роспатент

Напомним характеристики второго прототипа родстера "Крым". У него центральномоторная компоновка, несущая коробчатая стальная рама с подрамниками, независимая подвеска типа McPherson по кругу, наружные панели кузова из пластика.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Пластиковый колпак крыши снимается вручную. Габаритные размеры 3905 мм длина, 1679 мм ширина, 1217 мм высота. Колесная база 2470 мм. Двигатель и коробка передач от Lada Kalina.

Заметим, что в рамках проекта "Крым" разработано уже как минимум пять вариантов дизайна этого спорткара, из которых в реальных рабочих образцах воплощены два.

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