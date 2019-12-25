Для спорткара "Крым" разработали очередной вариант дизайна

Разработчики молодежного спорткара "Крым" из МГТУ им. Баумана запатентовали очередной поисковый вариант дизайна своего детища, об этом свидетельствует новый документ, опубликованный в базе Роспатента.

Модель родстера, выполненная методом трехмерного компьютерного моделирования, дает полное представление о машине. Облик характеризуют клиновидный "текучий" силуэт, граненная пластика поверхностей и интересные стилистические детали вроде хищного "прищура" головной оптики, широкой радиаторной решетки, внушительных воздушных каналов на боковинах, профилированных порогов.

Самый необычный элемент - выпуклая при взгляде сверху, а не вогнутая, как привычно, верхняя грань лобового стекла. По-видимому такое решение позволяет сделать складную матерчатую крышу компактнее. Тем лучше - света в салоне в кабриолетах с поднятым верхом всегда не хватает.

Фото: Роспатент

Напомним характеристики второго прототипа родстера "Крым". У него центральномоторная компоновка, несущая коробчатая стальная рама с подрамниками, независимая подвеска типа McPherson по кругу, наружные панели кузова из пластика.

Пластиковый колпак крыши снимается вручную. Габаритные размеры 3905 мм длина, 1679 мм ширина, 1217 мм высота. Колесная база 2470 мм. Двигатель и коробка передач от Lada Kalina.

Заметим, что в рамках проекта "Крым" разработано уже как минимум пять вариантов дизайна этого спорткара, из которых в реальных рабочих образцах воплощены два.