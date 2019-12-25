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25.12.2019 08:08
Рубрика: Экономика

Глава Счетной палаты рассказал о спасении Путиным экономики РФ

Текст: Екатерина Ясакова
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости Глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику. Тогда нынешний президент находился на посту премьер-министра России.

Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
Путин не согласен, что экономика России живет на советской основе

Кудрин напомнил, что Путин инициировал создание в нужный момент времени ряда фондов (Стабилизационного, Резервного фондов, а также Фонда национального достояния), которые вышли на передний план во время кризиса 2008-2009 года. Там были собраны резервные средства, которые помогли удержать экономику страны. Благодаря этому, по словам Кудрина, зарплаты не снизились в этот непростой период, а пенсии даже увеличились в два раза.

"Все-таки благодаря только его политической воле это было создано", - сказал Кудрин для проекта РИА Новости.

К 2018 году Резервный фонд закончился и был закрыт. Сейчас все дополнительные нефтегазовые доходы поступают в ФНБ.

Экономика Президент Госфонды и контрольные органы Счетная палата

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