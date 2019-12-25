Песков назвал большим достижением согласование "дорожных карт" России и Беларуси

Россия и Беларусь могут начать реализацию согласованных "дорожных карт" по интеграции в рамках Союзного государства до окончательного разрешения оставшихся разногласий. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно можно (начать реализацию согласованных "дорожных карт" - прим. ТАСС), и, очевидно, что работа уже будет вестись", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли стороны ждать согласования всех вопросов в рамках интеграции, чтобы начать реализовывать соответствующие дорожные карты.

Отвечая на вопрос, когда ждать подписания уже согласованных документов, Песков сказал: "Подписание - это формальность. Главное, что они согласованы, это реально большое достижение. Огромный труд проделан правительством - технологичный, техничный, и это важно для наших двух стран". Представитель Кремля при этом напомнил, что стороны пока не согласовали одну из 31 "дорожной карты", также нерешенным остается вопрос по нефти и газу, "там продолжается работа".

Также Песков исключил новой встречи президентов России и Беларуси в ближайшее время. "Пока каких-то прикидок на это нет", - сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что, "расставаясь в Санкт-Петербурге 20 декабря, президенты договорились при необходимости созваниваться". "Они могут принять любое решение, которое будет необходимо для продолжения работы, если это потребуется, конечно", - отметил Песков.