Изувеченная ингушская девочка будет находиться под контролем медиков

Изувеченной девочке из Ингушетии, выписанной из больницы, предстоит дальнейшее врачебное наблюдение и реабилитация.

По словам руководителя НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, в будущем для протезирования ребенку необходимо провести еще одну реконструктивную операцию. И вообще девочка еще долгое время будет нуждаться в постоянном медицинском наблюдении.

- Мы ее не бросаем. У нее впереди еще много, чего должно быть и в вопросах протезирования, и возможной повторной операции. Но сегодня она уже не та, которая была, когда к нам пришла, - сказал Леонид Рошаль.

Сегодня маленькая пациентка была выписана из лечебного учреждения, куда она попала около полугода назад в очень тяжелом состоянии - с многочисленными травмами от побоев, ушибами, порезами, а также гангреной правой руки. Девочку лечили лучшие доктора страны - врачи-реаниматологи, хирурги, педиатры, реабилитологи, неврологи, психологи и другие. Медикам удалось сохранить левую руку пациентки, но часть правой пришлось экономно ампутировать.

Ингушским докторам, которые будут наблюдать за состоянием ребенка, московские специалисты дадут рекомендации по продолжению терапии. Из многих стран мира от сотен людей в институт для нее приходила помощь, теплые слова поддержки и подарки.

Ребенок встретит новый год в кругу родных - мамы и братьев, к которым она вернется после долгой разлуки.

- Аиша хорошо питается, играет с детьми, читает сказки, как и положено маленькой девочке, озорует и веселится, - отметила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, которая нередко навещала девочку в больничной палате и взяла под контроль ее дальнейшую судьбу.

По словам детского омбудсмена, у Аиши начнется новая жизнь, ее ждет учеба в школе. В отношении же тети девочки Маки Ганиевой возбуждено уголовное дело, в суде ей грозит наказание до десяти лет лишения свободы. Сейчас женщина находится в СИЗО.