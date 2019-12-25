Новости

В Мурманской области на учениях погиб военнослужащий 18:02
Путин: Людям важен результат, а не принятые законы 18:01
Путин поручил продолжить работу над снижением ставки по ипотеке 18:00
Врач рассказал, чем нельзя закусывать алкоголь 17:52
Вышла короткометражка про Оби-Вана Кеноби 17:46
Завершена работа над учебником по истории белорусской государственности 17:37
Сериал "Знахарь" получит продолжение 17:29
Суд отправил бывшего замминистра Солдатова по домашний арест 17:26
Изувеченная ингушская девочка будет находиться под контролем медиков 17:20
Обнаружено древнейшее свидетельство родительской заботы 17:11
Чем удивил АвтоВАЗ в 2019 году 17:03
Росздравнадзор проверит больницу в Подмосковье, где умерла 13-летняя девочка 16:46
Шойгу выразил соболезнования близким Махмута Гареева 16:45
Путин поручил профинансировать информационное сопровождение нацпроектов 16:43
Зеленский запретил импорт электроэнергии из России 16:27
Следователи проверят аварийную посадку вертолета в НАО 16:13
Найдена усыпальница правителя цивилизации моче 16:09
Юрий Башмет рассказал, как распознать музыкальный талант в ребенке 16:07
"ВКонтакте" стала самой популярной соцсетью у российских школьников 16:06
Видео: потоки воды смыли с дороги пешеходный переход с "зеброй" 16:00
Дмитрий Дибров: Я не старый, я просто зрелый 15:56
Путин проведет Госсовет и посмотрит балет 26 декабря 15:55
Экологи озабочены размахом зимних празднований 15:55
В Подмосковье транспорт в новогоднюю ночь будет работать бесплатно 15:54
Проблему обманутых дольщиков в Подмосковье решат за 3-5 лет 15:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
25.12.2019 17:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Изувеченная ингушская девочка будет находиться под контролем медиков

Текст: Алена Ларина (Магас)

Изувеченной девочке из Ингушетии, выписанной из больницы, предстоит дальнейшее врачебное наблюдение и реабилитация.

СК проверит данные об избиении ребенка в детсаду Краснодара

По словам руководителя НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, в будущем для протезирования ребенку необходимо провести еще одну реконструктивную операцию. И вообще девочка еще долгое время будет нуждаться в постоянном медицинском наблюдении.

- Мы ее не бросаем. У нее впереди еще много, чего должно быть и в вопросах протезирования, и возможной повторной операции. Но сегодня она уже не та, которая была, когда к нам пришла, - сказал Леонид Рошаль.

Сегодня маленькая пациентка была выписана из лечебного учреждения, куда она попала около полугода назад в очень тяжелом состоянии - с многочисленными травмами от побоев, ушибами, порезами, а также гангреной правой руки. Девочку лечили лучшие доктора страны - врачи-реаниматологи, хирурги, педиатры, реабилитологи, неврологи, психологи и другие. Медикам удалось сохранить левую руку пациентки, но часть правой пришлось экономно ампутировать.

Ингушским докторам, которые будут наблюдать за состоянием ребенка, московские специалисты дадут рекомендации по продолжению терапии. Из многих стран мира от сотен людей в институт для нее приходила помощь, теплые слова поддержки и подарки.

Ребенок встретит новый год в кругу родных - мамы и братьев, к которым она вернется после долгой разлуки.

Бастрыкин взял на контроль проверку по факту травли школьницы в Уфе

- Аиша хорошо питается, играет с детьми, читает сказки, как и положено маленькой девочке, озорует и веселится, - отметила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, которая нередко навещала девочку в больничной палате и взяла под контроль ее дальнейшую судьбу.

По словам детского омбудсмена, у Аиши начнется новая жизнь, ее ждет учеба в школе. В отношении же тети девочки Маки Ганиевой возбуждено уголовное дело, в суде ей грозит наказание до десяти лет лишения свободы. Сейчас женщина находится в СИЗО.

Общество Семья и дети Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия

Главное сегодня

Путин поручил продолжить работу над снижением ставки по ипотеке
В Госдуме рассказали о размере и целях "новогоднего капитала" пенсионера
Выросло число пострадавших при аварии с вертолетом в Красноярском крае
Захарова: Тезис о недопустимости переписывания истории не приняли в Польше
Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту