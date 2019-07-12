Тете избитой ингушской девочки предъявили обвинения

Жительнице Ингушетии Макке Ганиевой предъявлено обвинение по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенку. Речь идет о тете жестоко избитой в городе Сунжа 7-летней девочки, которую 4 июля доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу с множественными телесными повреждениями. Ребенок получила переломы и гангрену верхних конечностей.

Следствие установило, что девочку жестоко избивала ее тетя. Причем это продолжалось в период с ноября 2018 года по 3 июля 2019-го. В качестве орудия для расправы женщина применяла ремень и обрезок шланга. Ранее Ганиева по решению суда была помещена под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, добавили в СК РФ.

Между тем состояние девочки улучшилось, сообщили накануне в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Так называемые маркеры воспаления фактически пришли в норму. Но врачи диагностировали полное нарушение кровоснабжения правого предплечья и кисти. Ребенок остается в больнице.