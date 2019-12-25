Поезд из Петербурга прибыл в Симферополь

Фирменный поезд "Таврия" пришел в Симферополь. Последний отрезок пути до Севастополя в поезде проедет глава Крыма Сергей Аксенов.

Встреча состава получилась теплой. На перрон пришли люди, многие из них никого конкретно не встречали. Они просто радовались открытию железнодорожного сообщения.

Стоянка поезда была 15 минут. Под "Прощание Славянки" поезд отправился на конечный пункт маршрута.

Напомним, фирменный поезд "Таврия" вышел из Петербурга 25 ноября. Путь до Севастополя занимает порядка 43 часов. 25 декабря около 2 часов ночи поезд прошел по Крымскому мосту.