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25.12.2019 19:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Игорную зону в Крыму создадут за три миллиарда рублей

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба "Управляющей компании инфраструктурных проектов" Визуализация будущей игорной зоны. Фото: Пресс-служба "Управляющей компании инфраструктурных проектов"
Визуализация будущей игорной зоны. Фото: Пресс-служба "Управляющей компании инфраструктурных проектов"

Инвестиционный совет Республики Крым одобрил проект строительства в Ялте игорной зоны с общим объемом инвестиций три миллиарда рублей.

Фото: Евгений Реутов/ТАСС
В Крыму назвали два варианта создания игорной зоны

Об этом "РГ" сообщил общественный представитель Агентства стратегических инициатив в регионе по направлению "Новый бизнес" Дмитрий Кудрявцев.

По его словам, в рамках проекта зону построят в поселке Кацивели на площади около 15 гектаров к 2024 году. Благодаря ему создадут 250 рабочих мест.

- Будет построена игорная зона мирового уровня: казино с гостиничным комплексом, - уточнил он. - Таким образом, гостиница будет уровня пяти звезд со всей инфраструктурой, соответствующей мировым стандартам, - уточнил он.

Кудрявцев отметил, что инвестор уже реализовал на территории Крыма ряд проектов и зарекомендовал себя как крайне порядочного.

- Этот же инвестор, когда реконструировал выкупленные в Крыму санатории, не повредил ни одного дерева на весьма масштабных площадях здравниц, - рассказал он. - Это говорит и о его порядочности, и о здравом подходе к делу.

В министерстве экономического развития РК в ответ на запрос "РГ" уточнили, что проект предполагается реализовать за четыре года и три месяца, а срок его окупаемости составит восемь лет и три месяца.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
В Крыму оценили экономический эффект от игорной зоны

Благодаря реализации инестпроекта в бюджеты всех уровней в течение пяти лет, начиная с даты старта проекта, поступит 402,7 миллиона рублей. Под казино частный инвестор запрашивает в аренду сроком на 10 лет земельный участок площадью 146 851 квадратных метров.

Накануне глава РК Сергей Аксенов заявил, что соглашение с инвестором о строительстве игорной зоны в Ялте крымские власти заключат на этой неделе.

Ранее премьер-министр республики Юрий Гоцанюк сообщил, что заявки на строительство игорной зоны подали несколько российских инвесторов.

В октябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании на южном берегу Крыма игорной зоны "Золотой берег"​​​ на площади 146 851 квадратный метр. В конце 2018 года глава РК Сергей Аксенов оценивал стоимость проекта на уровне восьми миллиардов рублей.

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