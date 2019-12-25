На Кубани устранили аварию, оставившую без воды 160 тысяч человек

В Краснодарском крае более суток специалисты устраняют аварию на магистральном участке "Троицкий групповой водовод", из-за которой без воды остались около 160 тысяч человек в Крымском районе, городах Новороссийск и Геленджик, а также в соседних поселках. Речь идет примерно о 6,4 тысячи жилых домов.

"Восстановительные работы вели шесть бригад в круглосуточном режиме. Сегодня в среду в 5.30 утра в месте прорыва была завершена сварка, сейчас проводится промывка и дезинфекция. К устранению повреждения было привлечено 119 специалистов и 66 единиц техники", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, авария произошла на линии Троицкого водопровода накануне, 24 декабря около 05:10. В 7.00 рабочим удалось обнаружить прорыв. Для жителей оперативно организовали подвоз воды, задействовав 45 автоцистерн.

После завершения всех восстановительных работ эксперты Роспотребнадзора возьмут пробы для проверки качества воды.

Как сообщалось ранее, 22 декабря из-за износа сетей на магистральном участке Троицкого группового водопровода произошла аналогичная авария - отрезанными от воды оказались жители Новороссийска, Геленджика и Крымска. Прорыв случился ночью в районе хутора Новотроицкого Крымского района. Тогда водоснабжение полностью восстановили к 14.00 23 декабря.