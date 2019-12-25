Первый поезд прибыл в Севастополь точно по расписанию

Первый поезд возрожденного маршрута № 7 Санкт-Петербург - Севастополь прибыл к месту назначения точно по расписанию, в 09.25 утра. Сегодня ночью он пересек Крымский мост.

На городском вокзале пассажиров встречал оркестр Черноморского флота. Севастопольцы пришли поприветствовать гостей с воздушными шарами и флагами. Когда локомотив остановил состав у перрона, грянул гимн города "Легендарный Севастополь". Его исполнили артисты ансамбля песни и пляски ЧФ.

На поезде "Таврия" в Севастополь приехал 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Петрович Попов. Он был участником освобождения Севастополя в мае 1944 года, командовал танковым взводом.

Он подарил врио губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву альбом с фотографиями бойцов севастопольского танкового полка. Сам Развожаев и глава Республики Крым Сергей Аксенов тоже стали пассажирами исторического поезда, приехав на нем из Симферополя в Севастополь.