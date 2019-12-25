Поезда в Крым могут пустить еще по семи направлениям

Ростуризм рассматривает возможность открытия семи новых железнодорожных направлений в Крым, куда на данный момент поезда ездят только из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом рассказала глава ведомства Зарина Догузова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, пока это только планы.

Сегодня правительство работает над тем, чтобы сделать поездки в Крым максимально комфортными. Так, 24 декабря в Симферополь отправился первый двухэтажный пассажирский поезд "Таврия" из Москвы. Он будет ездить с Казанского вокзала.

В понедельник, 23 декабря, в Крым поехал первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга. Не исключено, что поездов в Крым станет еще больше.