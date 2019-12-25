Первый пассажирский поезд отправился из Москвы в Крым

Первый поезд из Москвы в Симферополь отправился с Казанского вокзала столицы. Состав состоит из 15 вагонов. На первый рейс были проданы 973 билета.

Весь путь фирменный поезд "Таврия" преодолеет за 33 часа - в Симферополь он прибудет 26 декабря в 08:50. Пассажиров будут встречать первые лица республики: глава региона Сергей Аксенов и спикер местного парламента Владимир Константинов.

Ну а на Казанском вокзале Москвы вечером во вторник действовали повышенные меры безопасности. Пассажиров и провожающих просили проходить через отдельную рамку, было много охраны и полиции, сообщает РИА Новости.

Напомним, 23 декабря было официально открыто железнодорожное движение по Крымскому мосту. В тот же день с Московского вокзала северной столицы отправился первый поезд из Санкт-Петербурга в Крым. Сегодня он проедет по железнодорожному мосту через Керченский пролив, а в Севастополь прибудет в 09:25 по московскому времени.