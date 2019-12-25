На Урале завели дело о массовом отравлении в детсаду

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту массового отравления детей и сотрудников детского сада в Копейске. Действия персонала учреждения квалифицированы по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в прокуратуре региона.

- Установлено, что воспитанникам детского учреждения неустановленными лицами были оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности, в результате чего в период с 20 по 23 декабря несовершеннолетние были госпитализированы в лечебные учреждения, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья детей в возрасте до шести лет (пункт "б" части 2 статьи 238 УК РФ).

Добавим, что госпитализировано, по разным данным, от 14 до 16 детей из разных групп и два сотрудника детского сада. Виновным в инциденте грозит наказание от крупного штрафа до шести лет лишения свободы.