Новости

Чем опасна "европейская зима" в России 15:01
Русский музей оштрафовали за протечки в потолке 15:00
Lada Granta стала бестселлером в Европе 15:00
В уголовном деле главы Туапсе появился эпизод о крупной взятке 14:53
Кабмин увеличил выплаты за медали крупнейших международных соревнований 14:46
В Екатеринбурге школьник напал на учительницу с молотком 14:44
В Крыму за 2019 год зафиксировали почти 500 выбросов дельфинов 14:42
В Великом Новгороде подростка убили после отказа полицейских его искать 14:30
Шоураннер "Ведьмака" ответила Марку Хэмиллу по поводу роли Весемира 14:30
Птиц, которых отобрали у петербургских фотографов, выпустят на волю 14:24
На Урале завели дело о массовом отравлении в детсаду 14:20
В Казани пассажиры почти сутки не могут улететь в Череповец 14:19
Названы лучшие двигатели 2020 года 14:16
В Крыму назвали неадекватной реакцию Киева на первый поезд на полуостров 14:14
Испания намерена объявить тендер на покупку тысячи бронемашин 14:12
Раскрыта 150-летняя тайна "загадочного гоминоида" 14:12
Более 183 тысяч москвичей обратились в "Мою работу" в 2019 году 14:11
В Башкирии мошенники от имени властей просят деньги у предприятий 14:07
На Урале написали самое длинное письмо Деду Морозу 14:05
В Выборге на гидрографическом катамаране подняли Андреевский флаг 14:04
В Петербурге пассажир автобуса расстрелял безбилетника 13:57
Песков назвал большим достижением согласование "дорожных карт" России и Беларуси 13:57
"Крузенштерн" зашел в первый порт трансатлантического плавания 13:55
Психолог дала советы по "мягкому" избавлению от стресса 13:45
Стало известно, как будет работать метро в Петербурге в новогоднюю ночь 13:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
25.12.2019 14:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале завели дело о массовом отравлении в детсаду

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту массового отравления детей и сотрудников детского сада в Копейске. Действия персонала учреждения квалифицированы по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в прокуратуре региона.

Российская пианистка погибла от отравления газом в Венгрии

- Установлено, что воспитанникам детского учреждения неустановленными лицами были оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности, в результате чего в период с 20 по 23 декабря несовершеннолетние были госпитализированы в лечебные учреждения, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья детей в возрасте до шести лет (пункт "б" части 2 статьи 238 УК РФ).

Добавим, что госпитализировано, по разным данным, от 14 до 16 детей из разных групп и два сотрудника детского сада. Виновным в инциденте грозит наказание от крупного штрафа до шести лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

Главное сегодня

В Госдуме рассказали о размере и целях "новогоднего капитала" пенсионера
Выросло число пострадавших при аварии с вертолетом в Красноярском крае
Захарова: Тезис о недопустимости переписывания истории не приняли в Польше
Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
Глава Минпромторга: Компании Apple невыгоден уход из России