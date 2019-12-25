Рекорды рубля обновятся в первые недели 2020 года

Специально для "Российской газеты" Вячеслав Максименко, руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки "Линейка", рассказал, что ждать от валютного рынка в ближайшие дни и на какие рекорды еще способен рубль:

- Сегодня внутренний валютный рынок будет предоставлен сам себе из-за отсутствия зарубежных инвесторов. Весь западный мир будет праздновать католическое Рождество, при этом на основных европейских рынках празднества продлятся и в четверг.

Влияние внешних факторов вернется лишь с возобновлением торговой сессии на Уолл-стрит в четверг вечером.

Не запланировано важных событий также в России. В среду наступит последний день уплаты компаниями НДПИ и акцизов. Однако экспортеры, судя по характеру торгов, в последние дни уже успели конвертировать необходимый объем валютной выручки.

В отсутствии нерезидентов можно ожидать, что рубль прервет затяжную серию укрепления и постарается частично снять "перекупленность". Причиной могут стать покупки Банка России валюты в рамках реализации бюджетного правила (по 12,1 миллиарда рублей в рабочие дни до 14 января). В условиях невысокой ликвидности они способны взять на себя роль основного курсообразующего фактора.

Плюс к этому рубль может ощутить также покупки валюты под погашение внешних займов, что может не ограничить коррекцию одним днем. Предпраздничная неделя также может ограничить участие нерезидентов в аукционе по размещению ОФЗ 25 декабря, что сделает уязвимым рубль в ближайшие пару дней. Доллар может подорожать до 62,5 рубля, евро - до 69,30 рубля.

В то же время в целом предпосылок для смены тренда на снижение стоимости ведущих валют относительно рубля пока не сложилось. Уже в пятницу выйдут данные по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов в США, что может подтолкнуть цены к новым локальным высотам и оказать поддержку нашей валюте.

Зарубежные инвесторы, которые к тому времени уже обозначат свое присутствие, могут воспользоваться этим фактором для повышения своих позиций в рублевых активах.

Так что в условиях сохранения позитивной внешней конъюнктуры рекорды рубля в 2019 году с высокой вероятностью будут обновлены в первые недели нового 2020 года.