Завершена работа над учебником по истории белорусской государственности

Словами пушкинского героя из монастырской кельи православного просвещения - "Еще одно, последнее сказанье - и летопись окончена моя" - белорусское научное сообщество накануне Нового года встретила новость о завершении работы над монографией по истории становления белорусской государственности. Буквально на излете прошлой недели завершилось написание учебника под разработанную авторскую программу.

Комментируя уникальный исторический фолиант, подготовленный для высших учебных заведений РБ, председатель парламентской комиссии палаты представителей, Игорь Марзалюк назвал его "новаторским курсом".

Руководитель рабочей группы по оптимизации содержания и структуры цикла социально-гуманитарных дисциплин, созданной при Министерстве образования более года назад, парламентарий пояснил, что за это время по их инициативе уже появилось около десяти программ по социально-гуманитарным дисциплинам. Одна из них посвящена философии, вторая - учебному курсу, который ранее никогда не читался.

Будущий учебник занимает около четырехсот страниц. Он, по словам Марзалюка, "состоит из трех разделов. Первая часть посвящена истории государственных образований. Анализируется процесс их возникновения и развития на территории Беларуси, показаны все исторические формы государственности: от Полоцкого и Туровского княжеств до современной страны".

Во втором разделе учебника рассказывается о становлении и развитии институтов власти. Анализируются формы исполнительной власти - от чинов княжеской администрации до современного кабинета министров, а также институт главы государства - от князей до президента. Кроме того, подробно рассматривается и история становления судебной власти. А заключительная часть монографии, рассказал депутат, "посвящена этнической и конфессиональной истории страны и современной национальной политике государства".

Работа над принципиально новой программой, которую возглавлял доктор исторических наук Игорь Марзалюк, заняла около полугода, информирует БЕЛТА. В состав авторского коллектива вошли около десятка ведущих историков и философов республики, в том числе профессор Денис Дук, Сергей Ходин, Александр Кохановский, Петр Бригадин и другие.