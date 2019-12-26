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26.12.2019 13:01
Рубрика: Легковые авто

Chevrolet будет выпускать в Узбекистане 4 новых SUV. Их ждут в России

Текст: Андрей Полухин
Chevrolet Tahoe. Фото: Пресс-служба Chevrolet Chevrolet Tahoe. Фото: Пресс-служба Chevrolet
Chevrolet Tahoe. Фото: Пресс-служба Chevrolet

Chevrolet презентовал в Ташкенте четыре новые модели для узбекского рынка. Это внедорожники Tahoe и кроссоверы Traverse, Equinox и Trailblazer. Продажи последнего уже объявлены. Большие Traverse и Tahoe поступят в автосалоны в начале 2020 года, а компактный Equinox - в марте-апреле. Эксперты полагают, что все эти автомобили в конечном итоге доберутся и до России.

Фото: Юрий Зубко/РГ
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Все четыре SUV будут выпускать на мощностях завода UzAuto Motors. Это предприятие больше известно как GM Uzbekistan, но после того, как General Motors продал все 25% остававшихся у него акций СП узбекским партнерам, название пришлось сменить.

Chevrolet Tahoe (дорестайлингового образца) с 7- или 8-местным кузовом длиной 5,2 метра оснащается мотором V8 EcoTec объемом 6,2 л, который выдает мощность 426 л/с, и фирменной 8-ступенчатой трансмиссией Hydra-Matic. Столь же вместительный Traverse располагает 318-сильным двигателем 3.6 и 6-ступенчатым "автоматом". У Trailblazer такой же по объему агрегат дает отдачу в 275 л.с. Единственный переднеприводный автомобиль в этом ряду - Equinox.

Chevrolet Traverse. Фото: Пресс-служба Chevrolet

Цены на новинки не указаны. На официальном сайте компании информация о них пока не появилась, хотя Trailblazer, как пишет "Газета.uz", уже поступил в продажу. Однако можно не сомневаться, что доступными автомобили не будут. Напомним, Tahoe продается в России - минимум за 3 690 000 рублей, а Traverse - за 2 990 000. Очевидно, что в Узбекистане спрос на эти машины будет минимальным. А потому местные эксперты и предположили, что конечной целью Chevrolet является выход на российский рынок. А вернее - возвращение. Только под своим ли брендом, или под маркой Ravon (как это произошло ранее с хэтчбеком Spark и седанами Aveo, Cobalt и Lacetti) - неизвестно.

Фото: Пресс-служба Lamborghini
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"За счет того, что компания UzAuto Motors имеет большие налоговые льготы и преференции со стороны России, их машины станут более выгодными, и в конечном итоге будут обходиться потребителю дешевле, чем автомобили, произведенные и импортируемые из Америки," - приводит слова независимого автоэксперта Андрея Осипова агентство "Спутник".

Напомним, UzAuto Motors в настоящее время предлагает в России три модели - хэтчбеки R2 и седаны R3 и R4. В декабре компания объявила скидки на эти автомобили, поскольку, по официальной статистике, в сентябре и ноябре не смогла продать ни одной машины.

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Chevrolet Equinox. Фото: Пресс-служба Chevrolet
#Chevrolet #Ravon