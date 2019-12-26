Новости

В России подсчитали стоимость костюма для утренника в этом году 09:00
Россияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом 08:41
На Камчатке из-за непогоды отменили все внутренние авиарейсы 08:40
Спасатели с дроном подключились к поискам сноубордиста на Чукотке 08:39
Самолеты-разведчики США совершили полет над Корейским полуостровом 08:28
Грязная нефть из нефтепровода "Дружба" будет убрана через полгода 07:48
Олимпийский чемпион рассказал о помогающем быстро сжигать жир завтраке 07:40
Коммунальные услуги в 2020 году подорожают лишь один раз 07:22
Жертвами тайфуна "Фанфон" стали 16 жителей Филиппин 06:40
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией 06:38
Экс-директора приморской строительной фирмы осудили за взятку 06:09
В России впервые начали производство соевого изолята 05:57
Российские военные заняли бывший опорный пункт американцев в САР 05:26
В США показали письмо Кеннеди о Санта-Клаусе и ядерных испытаниях СССР 04:55
На Камчатке военные выследили "вражескую" подлодку с самолета 04:47
Сирия подаст иск против США за хищение нефти 04:41
Израиль и радикалы ХАМАС обменялись ракетными ударами 04:35
В школах Петропавловска-Камчатского отменены занятия из-за циклона 04:28
Экс-глава МИД Австрии осудила игнорирование Евросоюзом идей Путина 04:12
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9 04:00
Британские дипломаты пересядут на электромобили 03:35
Бывший муж норвежской принцессы совершил самоубийство 03:13
Жители нескольких регионов России увидят солнечное затмение 03:10
В Якутии два человека погибли в провалившихся под лед грузовиках 03:05
Три человека пострадали при стрельбе на востоке Франции 02:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
26.12.2019 07:48
Рубрика: Экономика

Грязная нефть из нефтепровода "Дружба" будет убрана через полгода

Текст: Марина Трубилина

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что последствия загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба" могут быть ликвидированы до середины 2020 года, сообщает РБК.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Новак: Цена на газ для Украины будет рыночной

В апреле в нефтепровод "Дружба", по которому нефть идет из России в Европу через Беларусь, попало загрязненное хлоридами сырье. По словам Новака, сейчас количество загрязненной нефти значительно меньше, оставшиеся объемы будут убраны до середины следующего года.

Как отметил министр, вариант продажи со скидкой грязной нефти "Роснефти" (для последующей реализации) не рассматривался. "Можно было продать танкерные партии, а грязную нефть подмешивать к чистой на заводах или в самом трубопроводе", - отметил он.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире экс-СССР Беларусь Правительство Минэнерго Поставки нефти и газа в Беларусь

Главное сегодня

Новак: Allseas еще может достроить "Северный поток-2"
Коммунальные услуги в 2020 году подорожают лишь один раз
Путин уволил пять генералов
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Путин: Главная цель правительства - улучшение жизни граждан