Грязная нефть из нефтепровода "Дружба" будет убрана через полгода

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что последствия загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба" могут быть ликвидированы до середины 2020 года, сообщает РБК.

В апреле в нефтепровод "Дружба", по которому нефть идет из России в Европу через Беларусь, попало загрязненное хлоридами сырье. По словам Новака, сейчас количество загрязненной нефти значительно меньше, оставшиеся объемы будут убраны до середины следующего года.

Как отметил министр, вариант продажи со скидкой грязной нефти "Роснефти" (для последующей реализации) не рассматривался. "Можно было продать танкерные партии, а грязную нефть подмешивать к чистой на заводах или в самом трубопроводе", - отметил он.