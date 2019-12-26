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26.12.2019 02:15
Рубрика: Экономика

Новак: Цена на газ для Украины будет рыночной

Текст: Сергей Тихонов
Министр энергетики России Александр Новак допускает продажу газа не только "Нафтогазу", но и другим украинским компаниям по рыночным ценам. Об этом он сказал в интервью РБК.
Министр энергетики РФ Александр Новак. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Министр энергетики РФ Александр Новак. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Министр энергетики РФ Александр Новак. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

"Украинское законодательство позволяет покупать российский газ не только "Нафтогазу", но и другим украинским компаниям. Они могут купить газ по реверсу, есть возможность купить у нас, это рынок. Пусть приходят, мы продадим. Цена будет рыночной: для Украины это означает более низкую стоимость, чем та, по которой страна сейчас покупает наш же газ по реверсу у посредников", - сказал Новак (цитата по РБК).

Фото: istock
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Министр подчеркнул, что до 29 декабря должно быть подписано мировое соглашение, отозваны все иски, сняты все аресты с имущества "Газпрома" в Европе, что обнулит все взаимные судебные претензии сторон, за исключением решения Стокгольмского арбитража, по которому "Газпром" выплатит "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов.

По словам Новака, к 28-29 декабря "Газпром", "Нафтогаз" и "Оператор газотранспортной системы Украины" могут подготовить для подписи межоператорское соглашение, где будут прописаны все условия взаимодействия двух газотранспортных систем, и транспортный договор. Также глава Минэнерго России не исключил участие нашей страны в финансировании ГТС Украины, если такое предложение поступит.

Двадцатого декабря в Минске Россия и Украина подписали протокол договора о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных требований. Договор будет заключен сроком на пять лет, в течение которых Россия прокачает через Украину не менее 225 миллиардов кубометров газа. Его подписание ожидается до конца этого года. Объемы транзита российского газа через Украину составят в 2020 году - 65 миллиардов кубометров, в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире экс-СССР Украина Правительство Минэнерго Переговоры с Украиной по газу

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