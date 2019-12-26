Новый кроссовер Changan сертифицирован для российского рынка

Кроссовер Changan CS55 на минувшей неделе оказался в непонятном положении. Как сообщала "РГ", 18 декабря компания объявила о старте продаж этой многообещающей новинки. Однако в действительности автомобиль к этому времени не имел Одобрения типа транспортного средства. А без него никакие сделки с машиной проводить невозможно.

Очевидно, в представительстве планировали получить документ раньше, но в конце года у сертификационных органов традиционно много работы, и сроки приходится сдвигать. Но теперь с ОТТС все в порядке - накануне оно было опубликовано в открытой базе Росстандарта.

Сенсаций в Одобрении нет - все ее характеристики ранее были раскрыты компанией. Габаритные размеры: 4500 x 1855 x 1690 мм при колесной базе 2650 мм. Мотор - безальтернативный полуторалитровый собственного производства с наддувом. Он выдает 143 л.с. и 210 Нм. В пару к нему положены механическая 6-ступенчатая коробка, которую делает подразделение Changan, либо 6-диапазонный "автомат" Aisin. Привод - исключительно передний. Что касается подвески, то передняя - независимая типа Макферсон, задняя - рычажная. Все тормоза - дисковые, а руль - с электроусилителем.

Напомним, Changan CS55 предлагается в четырех комплектациях. Уже в "базе" машина получила полный пакет систем безопасности и помощи водителю, кондиционер, тачскрин мультимедийной системы, мультифункциональный руль, светодиодные ДХО и 17-дюймовые колесные диски. В "топе" руль регулируется по высоте и вылету, есть камеры заднего вида и бокового обзора, круиз-контроль, 2-зонный климат-контроль с ионизатором и люк в крыше. Стоят машины от 1 269 900 до 1 469 900 рублей, не считая скидок за участие в маркетинговых акциях.

Напомним, Changan планирует продолжить кардинальное обновление модельного ряда. Следующей новинкой станет обновленный CS75, а затем компания последовательно привезет в Россию седан Alsvin, 7-местный кроссовер CS95 и недорогой пикап. Этот год Changan завершит на четвертом месте по продажам среди китайских брендов (после Haval, Geely и Chery), а в 2020-м намерен войти в тройку.