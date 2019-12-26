Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
26.12.2019 15:10
Рубрика: Легковые авто

Новый кроссовер Changan сертифицирован для российского рынка

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Changan Фото: Пресс-служба Changan
Фото: Пресс-служба Changan

Кроссовер Changan CS55 на минувшей неделе оказался в непонятном положении. Как сообщала "РГ", 18 декабря компания объявила о старте продаж этой многообещающей новинки. Однако в действительности автомобиль к этому времени не имел Одобрения типа транспортного средства. А без него никакие сделки с машиной проводить невозможно.

Фото: Пресс-служба Chery
Chery предложила новую топовую комплектацию Tiggo 7

Очевидно, в представительстве планировали получить документ раньше, но в конце года у сертификационных органов традиционно много работы, и сроки приходится сдвигать. Но теперь с ОТТС все в порядке - накануне оно было опубликовано в открытой базе Росстандарта.

Сенсаций в Одобрении нет - все ее характеристики ранее были раскрыты компанией. Габаритные размеры: 4500 x 1855 x 1690 мм при колесной базе 2650 мм. Мотор - безальтернативный полуторалитровый собственного производства с наддувом. Он выдает 143 л.с. и 210 Нм. В пару к нему положены механическая 6-ступенчатая коробка, которую делает подразделение Changan, либо 6-диапазонный "автомат" Aisin. Привод - исключительно передний. Что касается подвески, то передняя - независимая типа Макферсон, задняя - рычажная. Все тормоза - дисковые, а руль - с электроусилителем.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
Lifan возобновит продажи флагманского кроссовера

Напомним, Changan CS55 предлагается в четырех комплектациях. Уже в "базе" машина получила полный пакет систем безопасности и помощи водителю, кондиционер, тачскрин мультимедийной системы, мультифункциональный руль, светодиодные ДХО и 17-дюймовые колесные диски. В "топе" руль регулируется по высоте и вылету, есть камеры заднего вида и бокового обзора, круиз-контроль, 2-зонный климат-контроль с ионизатором и люк в крыше. Стоят машины от 1 269 900 до 1 469 900 рублей, не считая скидок за участие в маркетинговых акциях.

Напомним, Changan планирует продолжить кардинальное обновление модельного ряда. Следующей новинкой станет обновленный CS75, а затем компания последовательно привезет в Россию седан Alsvin, 7-местный кроссовер CS95 и недорогой пикап. Этот год Changan завершит на четвертом месте по продажам среди китайских брендов (после Haval, Geely и Chery), а в 2020-м намерен войти в тройку.

Обновленный Mitsubishi ASX сертифицирован для России
Chevrolet будет выпускать в Узбекистане 4 новых SUV. Их ждут в России
#Changan