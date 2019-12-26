Путин поблагодарил Патрушева за улиток

Производители улиток смогут получать гранты, заявил на заседании Госсовета в Кремле министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Президент сказал ему за это "спасибо".

"По итогам встречи в Адыгее разведение виноградных улиток будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности, а значит, сможет получать меры господдержки - в частности гранты", - заявил Патрушев.

Напомним, что недавно в Адыгее президент поддержал идею включить фермеров, разводящих улиток, в число сельхозтоваропроизводителей. "Я согласен. Это же пищевой продукт. Почему бы нет, рыба туда входит, устрицы", - среагировал глава государства, заметив, что улитки - "хороший, питательный биологический продукт". И даже пообещал приехать на ферму.

После доклада Патрушева на Госсовете глава государства сказал: "За улиток спасибо!".