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26.12.2019 16:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Очевидцы рассказали подробности покушения на главу района под Воронежем

Текст: Анна Скрипка (Воронеж)

Соседка главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова стала очевидцем покушения, которое было совершено сегодня на чиновника. Женщина рассказала KP.Ru подробности происшествия.

По ее словам, около 9 утра Фролов подошел к своей машине, после чего раздался хлопок. Мужчину отбросило взрывной волной в кусты, а дверь машины была распахнута. Из дома тут же выбежал отец чиновника, выключил сработавшую сигнализацию и запер машину. Через некоторое время правоохранители эвакуировали всех жильцов.

Фото: Администрация Рамонского района
Появилось видео с места покушения на воронежского чиновника

Отмечается, что Фролов после взрыва не кричал, был в сознании и даже кому-то успел позвонить по телефону. До ближайшей больницы его отвезла соседка, которая в то утро собиралась по делам. Первоначально его доставили в медучреждение, которое видно из двора, где произошел взрыв.

Как ранее писала "РГ", по предварительным данным, взрыв произошел в служебном автомобиле Kia Sorento, когда 43-летний глава района собирался отправиться на работу. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении. Следователи полагают, что взорвалась самодельная бомба, которую установили под машиной. В результате взрыва Фролов получил травмы ног и был госпитализирован.

По информации источника издания, мужчина сейчас находится в реанимации Рамонской районной больницы. Его прооперировали, с травмами ног он по-прежнему будет находиться под наблюдением врачей. Угрозы его жизни нет.

В то же время информированный источник "Интерфакса" сообщает, что пострадавшего чиновника доставили в реанимационное отделение в Воронеже. Он находится в сознании, раны на руках и ногах обработаны. Мужчина получил контузию из-за взрыва, а поэтому все еще находится в реанимации.

Власти региона пообещали оказать Фролову и его семье всю необходимую помощь.

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