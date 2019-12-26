Очевидцы рассказали подробности покушения на главу района под Воронежем

Соседка главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова стала очевидцем покушения, которое было совершено сегодня на чиновника. Женщина рассказала KP.Ru подробности происшествия.

По ее словам, около 9 утра Фролов подошел к своей машине, после чего раздался хлопок. Мужчину отбросило взрывной волной в кусты, а дверь машины была распахнута. Из дома тут же выбежал отец чиновника, выключил сработавшую сигнализацию и запер машину. Через некоторое время правоохранители эвакуировали всех жильцов.

Отмечается, что Фролов после взрыва не кричал, был в сознании и даже кому-то успел позвонить по телефону. До ближайшей больницы его отвезла соседка, которая в то утро собиралась по делам. Первоначально его доставили в медучреждение, которое видно из двора, где произошел взрыв.

Как ранее писала "РГ", по предварительным данным, взрыв произошел в служебном автомобиле Kia Sorento, когда 43-летний глава района собирался отправиться на работу. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении. Следователи полагают, что взорвалась самодельная бомба, которую установили под машиной. В результате взрыва Фролов получил травмы ног и был госпитализирован.

По информации источника издания, мужчина сейчас находится в реанимации Рамонской районной больницы. Его прооперировали, с травмами ног он по-прежнему будет находиться под наблюдением врачей. Угрозы его жизни нет.

В то же время информированный источник "Интерфакса" сообщает, что пострадавшего чиновника доставили в реанимационное отделение в Воронеже. Он находится в сознании, раны на руках и ногах обработаны. Мужчина получил контузию из-за взрыва, а поэтому все еще находится в реанимации.

Власти региона пообещали оказать Фролову и его семье всю необходимую помощь.