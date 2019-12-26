Возбуждено дело о покушении на главу района под Воронежом

Воронежские следователи возбудили уголовное дело о покушении на жизнь главы Рамонского района Николая Фролова. Утром в четверг чиновника взорвали в служебном автомобиле.

- Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом, - рассказала представительница регионального управления СКР Елена Мануковская.

В интересах следствия подробности не разглашаются. Известно лишь, что сотрудники Следственного комитета проводят тщательный осмотр места происшествия.

Фролов в больнице - в результате взрыва ему сильно повредило ноги. Состояние пострадавшего стабильное, сообщили в правительстве региона.