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26.12.2019 14:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Появилось видео с места покушения на воронежского чиновника

Текст: Анна Скудаева

В Сети появилось видео в места взрыва автомобиля, в котором находился глава Рамонского района Воронежской области Николай Фролов.

Фото: iStock
Воронежский чиновник остался жив после покушения

Покушение на жизнь чиновника произошло утром 26 декабря. По предварительной версии, Фролова взорвали в служебном автомобиле.

На кадрах видно, что место происшествия огорожено сигнальной лентой. Внутри периметра ограждения находятся сотрудники правоохранительных органов, которые проводят следственные действия.

По факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом, СК возбудил уголовное дело.

Как сообщалось ранее, взрыв в служебном автомобиле Kia Sorento произошел в тот момент, когда 43-летний глава района собирался ехать на работу. Следователи полагают, что под машиной сработало взрывное устройство. В результате взрыва Фролов получил травмы ног и был госпитализирован.

Состояние пострадавшего стабильное, ему оказывают необходимую помощь, угрозы для жизни в настоящий момент нет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область РГ-Видео

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