Отстаивая свои права в судах, некоторым барнаульцам удается серьезно увеличить выплаты за старые квартиры в подлежащих расселению домах. Но после таких судебных решений в краевом и муниципальном бюджетах приходится изыскивать дополнительные средства на реализацию программы переселения. К чему такая "экономия" - разбиралась корреспондент "РГ".

Особенно остро проблему занижения стоимости выкупа квартир при расселении из ветхих и аварийных домов почувствовали на себе жильцы коммуналок. Если у владельцев полноценных квартир все понятно: есть общая площадь - от нее и считают выкупную стоимость, то у жильцов коммуналок документы, как правило, оформлены только на комнаты в квартире. И муниципалитет, исходя из этого, рассчитывает положенные выплаты лишь за жилую площадь - за тринадцать, пятнадцать или восемнадцать комнатных квадратов. При этом почему-то не учитывают площади общего пользования - санузел, ванную, кухню, коридор. А ведь это общее имущество, которым жильцы коммуналок также владеют в пропорциональных долях.

- Статья 42 Жилищного кодекса РФ гласит, что право собственности на комнату в коммунальной квартире автоматически дает право на долю в общем имуществе, и эта доля пропорциональна площади комнаты, - пояснила юрист Анна Навратил. - То есть изымать жилые помещения отдельно от мест общего пользования нельзя. Однако городские власти продолжают считать выкупную стоимость коммуналок, "выкинув" из расчетов места общего пользования, которые порой занимают до трети всей площади квартиры. Тем самым они лишают переселенцев существенной суммы, необходимой для при-обретения нового жилья.

Показательна история жильцов идущей под снос двухэтажки на улице Петра Сухова, 16. Здесь, в довольно просторной коммунальной квартире, на места общего пользования приходится почти тридцать квадратных метров. Но городской комитет по жилищно-коммунальному хозяйству не учел их при расчете выкупной стоимости. И собственники едва не лишились почти половины стоимости своего разрушающегося жилья. Так, Ольге Батуевой, воспитывающей ребенка-инвалида, за комнату в 16,7 метра предложили около 650 тысяч рублей. При этом не учли, что ее доля в общей собственности составляет еще примерно десять квадратных метров.

- Наш дом должны был расселить в 2015 году, но очередь дошла только в 2018-м, - пояснила корреспонденту "РГ" Ольга Батуева. - Поскольку федеральная программа в прошлом году не действовала, расселяли по краевой, а она предусматривает только денежную компенсацию стоимости жилья. В декабре 2018 года нас известили о переселении, а в начале 2019-го прислали письмо, где уведомили, что за жилую комнату выплатят такую сумму. Мы, конечно, были шокированы. Что можно купить за эти деньги? По федеральной программе предлагают новое жилье, а здесь даже на старое не хватит.

Двум другим семьям, проживающим в коммуналке, предложили немногим больше - примерно по 700 тысяч рублей за их комнаты в 17,8 и 18,7 "квадрата" и также без учета общих площадей. В комитете по ЖКХ Барнаула, куда обратились Батуевы и их соседи, отказались пересчитывать "ветхие" метры, ссылаясь на отсутствие в документах записи о том, что квартира коммунальная. "Но это не значит, что можно нарушать закон и отчуждать комнату без доли в общем имуществе, которые, согласно Жилищному кодексу, неразрывно связаны. А так получается, что места общего пользования никакого отношения к жилым помещениям не имеют", - отмечают юристы.

Жильцам коммуналки ничего не оставалось, как пойти в суд, чтобы доказать свои права на общие метры. И вот в декабре этого года по решению Центрального районного суда Батуевым не только зачли почти десять квадратов их доли в местах общего пользования, но и, по заключению независимой экспертизы, увеличили стоимость квадратного метра для расчета компенсации.

- Если по оценке, которую администрация города заказывала в мае прошлого года, средняя стоимость квадратного метра жилья в нашем районе была менее 39 тысяч рублей, то экспертиза, назначенная судом, насчитала через год 48 тысяч. В результате с учетом новой оценки почти за 27 квадратных метров нам выплатили свыше 1,2 миллиона рублей. И сейчас мы подыскиваем новое жилье, - поделились радостью переселенцы.

По словам Ольги Батуевой, в их доме в суд пошли собственники только четырех из двадцати приватизированных квартир, в том числе двух коммунальных. Все выиграли дела и получили заметно большие компенсации. Остальные побоялись, ведь были случаи, когда после судебной экспертизы выкупная стоимость снижалась. Тем, кто не пошел в суд, пришлось покупать квартиры меньшей площади, а некоторые и вовсе переехали в сельскую местность, где жилье дешевле, чем в Барнауле.

- Я не понимаю, почему местные чиновники экономят средства, лишая людей возможности приобрести нормальное жилье. И почему граждане должны через суд требовать то, что им положено по закону? Ведь, учитывая низкую юридическую грамотность населения, немногие владельцы ветхого жилья обращаются в суд за пересчетом выкупной стоимости, - отмечает Анна Навратил.

В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края о такой проблеме знают. По словам главы ведомства Ивана Гилева, при предоставлении нового жилья взамен ветхого тоже есть свои проблемы - в частности, ограничение по площади. "Если общая площадь расселяемой аварийной квартиры была двадцать метров, то такую мы и должны предоставить, сколько бы там человек ни проживало. И при этом сохранить в ней прежнее количество комнат, пусть даже они будут по два метра", - отметил он.

- Что касается дополнительных средств, которые требуются на расселение граждан из ветхого и аварийного жилья по решению судов, то мы их изыскиваем в муниципальном и краевом бюджетах. На объемах реализации программы переселения это никак не отражается. Сколько в программе предусмотрено переселить человек из ветхих домов, столько и будет расселено, - заверил Иван Гилев.

Справка РГ

С 2009-го по 2017 год в Алтайском крае по госпрограмме с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ было расселено 17,7 тысячи жителей 802 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012-го. На эти цели было потрачено более семи миллиардов рублей, свыше пяти миллиардов из которых - средства фонда. В 2018-2019 годах в крае 33 ветхих дома расселяли на средства регионального и местных бюджетов, направив на эти цели около 440 миллионов рублей.

В этом году в крае началась реализация программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда по нацпроекту "Жилье и городская среда" с участием федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ. За шесть лет на расселение более восьми тысяч человек, чьи дома на 1 января 2017 года были признаны аварийными, планируется направить 3,86 миллиарда рублей, из которых 3,82 миллиарда - средства фонда. При этом на 1 января 2019 года в аварийном жилье в регионе проживало около двенадцати тысяч человек.