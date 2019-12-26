В Новокузнецке будут следить за выбросами промышленных предприятий

В Новокузнецке создают единую систему непрерывного мониторинга состояния воздуха.

Режим "черного неба", или неблагоприятных метеоусловий в нынешнем декабре южная столица Кузбасса переживала уже дважды. А прошлой зимой - десятки раз. Именно поэтому Новокузнецк наряду с Красноярском, Омском, Братском, Читой и некоторыми другими российскими городами (всего в списке их двенадцать) вошел в федеральный проект "Чистый воздух", реализуемый в рамках нацпроекта "Экология". Среди прочих поставлена задача - сократить вредное влияние индустриальных гигантов к 2024 году не менее чем на двадцать процентов, создав при этом в городе эффективную систему экологического мониторинга.

Неотъемлемая часть такой системы - посты круглосуточного наблюдения за состоянием воздуха во всех районах Новокузнецка. Пять из них уже оборудованы, остальные появятся в 2020 году. Содержание и концентрация вредных примесей будут определяться с помощью автоматических газоанализаторов, а данные - отправляться в местную гидрометеорологическую обсерваторию.

Кроме того, благодаря нацпроекту в город только что поступила передвижная лаборатория для непрерывного мониторинга качества воздуха, оснащенная современными измерительными приборами. Это целый метеорологический и аппаратно-программный комплекс стоимостью пятнадцать миллионов рублей, предназначенный для сбора, обработки, хранения и передачи данных на удаленный сервер. Передвижной пункт может отбирать пробы специальными зондами в любой точке города автоматически и немедленно анализировать их. Малейшее превышение концентрации того или иного компонента тут же отобразится на мониторе. Аппаратура зафиксирует все в режиме онлайн с привязкой к местности и сразу же отправит результаты в Росприроднадзор. Примечательно, что отслеживать экологическую ситуацию (в том числе по жалобам жителей) можно, не заезжая на территорию "проштрафившегося" предприятия, достаточно находиться в пределах его санитарно-защитной зоны.

- Использование новейшего оборудования позволит контролировать, насколько реально снижаются выбросы, оперативно определять источники загрязнения и принимать меры для их ликвидации, - отмечает руководитель Центра лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу Константин Винс. - Основная задача - своевременно представить достоверную информацию.

Получив оперативные данные, специалисты смогут так же быстро принять решения о проведении внеплановых проверок и привлечении нарушителей природоохранного законодательства к ответственности. На модернизацию "наблюдательной" системы запланировано потратить 180 миллионов рублей из средств федерального бюджета.

Между тем

Нацпроект обязывает крупные предприятия в ближайшие три года принять радикальные меры для снижения вредных выбросов. Ведь значительная их доля, по данным Росгидромета, по-прежнему приходится на стационарные источники. Новокузнецкие металлурги и энергетики, к слову, свои экологические планы уже представили.