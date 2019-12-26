Коммунальные услуги в 2020 году подорожают лишь один раз

Тарифы на коммунальные услуги в 2020 году будут увеличены лишь один раз - с 1 июля. Согласно распоряжению правительства РФ, рост платы составит от 2,4% до 6,5% в зависимости от региона.

Ощутимее всего повысятся тарифы на Северном Кавказе - в Чеченской (на 6,5%), Кабардино-Балкарской (5,4%) республиках, в Дагестане (5,2%) и Ингушетии (5,1%). В число лидеров входят также Бурятия, Якутия, Омская область и Москва, где тарифы поднимутся на 5%.

Самый низкий рост тарифов ожидается в Ненецком автономном округе, где плата увеличится лишь на 2,4%.

Увеличение тарифа на конкретную коммунальную услугу - воду, газ, электроэнергию - может быть как выше, так и ниже уровня, установленного в документе. Однако в среднем по региону коммунальные платежи не могут подорожать больше установленного кабмином уровня.