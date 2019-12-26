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26.12.2019 07:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Коммунальные услуги в 2020 году подорожают лишь один раз

Текст: Марина Трубилина

Тарифы на коммунальные услуги в 2020 году будут увеличены лишь один раз - с 1 июля. Согласно распоряжению правительства РФ, рост платы составит от 2,4% до 6,5% в зависимости от региона.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Ощутимее всего повысятся тарифы на Северном Кавказе - в Чеченской (на 6,5%), Кабардино-Балкарской (5,4%) республиках, в Дагестане (5,2%) и Ингушетии (5,1%). В число лидеров входят также Бурятия, Якутия, Омская область и Москва, где тарифы поднимутся на 5%.

Самый низкий рост тарифов ожидается в Ненецком автономном округе, где плата увеличится лишь на 2,4%.

Увеличение тарифа на конкретную коммунальную услугу - воду, газ, электроэнергию - может быть как выше, так и ниже уровня, установленного в документе. Однако в среднем по региону коммунальные платежи не могут подорожать больше установленного кабмином уровня.

Экономика ЖКХ Правительство Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад СКФО Чеченская Республика СКФО Ингушетия СКФО Кабардино-Балкария СКФО Дагестан ДФО Якутия Регулирование тарифов в ЖКХ

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