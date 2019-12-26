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26.12.2019 14:39
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму сделали прогноз по турпотоку после запуска поездов

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

В 2020 году железнодорожный транспорт, по предварительным данным, перевезет в Крым 15 миллионов пассажиров, в том числе жителей полуострова, и около 13 миллионов тонн грузов.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Об этом журналистам в Симферополе сообщил глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

По его словам, по приблизительным подсчетам, запуск железнодорожного движения на полуострове увеличит турпоток в регион на 20 процентов.

- Планируется дополнительно к существующим двум направлениям (Санкт-Петербург - Севастополь и Москва - Симферополь) запустить еще 11 маршрутов, - отметил парламентарий. - В частности, обсуждались рейсы из Мурманска, Екатеринбурга, Брянска, Смоленска, Кисловодска - очень интересные направления.

При этом Черняк подчеркнул, что если указанные рейсы запустят к высокому курортному сезону, то туристический поток действительно увеличится на 20 процентов.

- Если же процесс будет в течение года идти поэтапно, то на 10 процентов точно поток вырастет, однозначно, - озвучил свой прогноз глава профильного комитета крымского парламента.

Как сообщалось, в 2019 году Республика Крым побила рекорд туристического потока в течение постсоветских лет: к началу зимы на полуострове отдохнули более 7,2 миллиона туристов.

Ранее министр транспорта Крыма Сергей Карпов предложил соединить железнодорожным сообщением города Крыма с Краснодаром и Анапой.

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