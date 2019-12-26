Власти Крыма предложили пустить поезда в Краснодар и Анапу

Министр транспорта Республики Крым Сергей Карпов заявил о намерении предложить руководству Краснодарского края наладить железнодорожное сообщение через Крымский мост между с Анапой и Краснодаром. Это помогло бы развитию внутреннего туризма и позволило бы жителям двух российских регионов чаще отправляться в туры выходного дня.

- Нас все время спрашивают, как ездить в Краснодар, - рассказал Карпов РИА Новости. - Это практически ближайший от республики город-миллионник. Поэтому соединить его сообщением с Крымом достаточно интересно. Пока наши перевозчики рассчитывают потребность, пассажиропоток и экономическую целесообразность. Предложения о возможности запуска к лету такого сообщения по железной дороге направлены коллегам в соседний регион.

Также возможен запуск по Крымскому мосту пригородного сообщения между Керчью и Анапой.

- Не исключено, что поезд из Анапы сможет ходить до Феодосии, - сказал министр. - А если будет потребность до Феодосии - возможно.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что прорабатываются семь новых железнодорожных направлений в Крым, в том числе компания-оператор "Гранд Сервис Экспресс" собирается наладить регулярное сообщение между Крымом и Мурманском, Екатеринбургом, Кисловодском. Напомним, с нынешнем неделе поезда "Гранд Сервис экспресс" начали регулярно курсировать между полуостровом, Москвой и Санкт-Петербургом.