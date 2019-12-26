В Симферополе силачи протащили состав весом более 1000 тонн

На железнодорожном вокзале Симферополя силачи из Севастополя и Ростова установили рекорд России по буксировке железнодорожного состава весом более 1000 тонн. Свою акцию они посвятили возобновлению железнодорожного сообщения между Крымом и Россией.

В дождливую погоду сдвинуть состав из 12 вагонов было немного сложнее - ведь в сырость скользят и руки, и ноги. Для своего рекорда атлеты - мастера спорта Михаил Паллер, Михаил Иванов и Алексей Савченко - использовали три 10-метровые лестницы, расположенных вдоль пути, и полуторасантиметровые буксировочные стальные тросы.

С первого раза сдвинуть состав не удалось, но после короткой передышки спортсмены все-таки протащили 1080-тонный поезд на девять метров и десять сантиметров.

Перед уникальным достижением спортсмены провели несколько репетиций, а один из трех рекордсменов получил серьезную травму - разрыв Ахиллова сухожилия. Получивший травму атлет Александр Молодцов был отправлен на лечение, а его заменил Алексей Савченко.

Теперь установленный на вокзале Симферополя рекорд будет включен в "Реестр рекордов Ассоциации российских силачей".

Напомним, первый поезд из Москвы до Симферополя отправился с Казанского вокзала в 23 часа 45 минут 24 декабря, а сегодня в 8 часов 50 минут его торжественно встретили на вокзале Симферополя. Путь длиной 2009 километров занял 33 часа.